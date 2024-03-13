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Обов'язкова мобілізація жінок в Україні — військова зробила жорстку заяву

13 березня 2024 23:44
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Любомир Кучер
Редактор
Військова ЗСУ жорстко висловилася про обов'язкову мобілізацію жінок
Українські жінки-військові на фронті. Фото: 128 ОГШБр, 2023
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала росія. Військовозобов'язані чоловіки можуть бути примусово мобілізовані до лав ЗСУ, за умови відсутності відстрочки та наявності висновку ВЛК про придатність. Водночас жінки наразі можуть потрапити до армії виключно за добровільної згоди. 

Бойовий медик та морська піхотинка Ярина Чорногуз упевнена, що українські жінки повинні підлягати призову на військову службу на рівні з чоловіками. Про це вона заявила в інтерв'ю проєкту "Станція Краматорськ".

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Військова ЗСУ жорстко висловилася про обов'язкову мобілізацію жінок
Морська піхотинка Ярина Чорногуз. Фото: pen.org.ua

Так, за словами військової, в Україні мають створюватися спеціальні жіночі бойові підрозділи. При цьому їх слід формувати на основі  жорсткого відбору.

"Це не обов'язково батальйон, почати з роти, якщо це дійсно запрацює — масштабувати. Я вважаю, що жінки також мають підлягати обов'язковій мобілізації, відповідно до потреб армії", — зазначила захисниця.

Чорногуз переконана, що жінки можуть, як і чоловіки бути  корисними на різних посадах. І виконувати багато різної роботи у війську на рівні з чоловіками. 

"Я вважаю, що оскільки війна стає все дедалі більше технологічною, будь-яка вмотивована жінка, яка хоче брати участь в очищенні нашої території від окупантів, може бути, наприклад, пілотом або штурманом дрона. Бойовий медик взводу — теж потрібна фізуха, потрібно не боятися крові, потрібна велика відповідальність і ретельність", — пояснила Ярина Чорногуз.

 

Раніше старший лейтенант, екскомандувач 4-ю ротою 47-ї механізованої бригади Микола Мельник в інтерв'ю Новини.LIVE висловив думку, чи потрібно мобілізовувати на війну жінок.

Нагадаємо, ми писали, з якою головною проблемою стикаються жінки-військові в ЗСУ.

Також ми інформували, що потрібно для мобілізації жінок в Україні. 

війна
Україна
жінки
військові
мобілізація

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