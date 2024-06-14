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Работа с перегрузкой — в ТЦК возмущены недисциплинированностью граждан

14 июня 2024 19:13
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Работники ТЦК не справляются с работой
Брифинг работников ТЦК Фото: Суспільне Суми
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки после вступления в силу нового закона о мобилизации   работают с перегрузкой. Это связано с недисциплинированностью граждан Украины.

Такое мнение высказал начальник отдела военного учета Сумского областного ТЦК Виктор Самонов на брифинге в пятницу, 14 июня.

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"Вопрос о недовольстве массовости вручения повесток — частично спровоцирован, мягко говоря, недисциплинированностью самих граждан", — отметил Виктор Самонов.

Он добавил, что по статистике, примерно до 30% вызываемых в ТЦК граждан имеют законное право на отсрочку, но они его никоим образом не заявили и не подтвердили.

"Мы этого автоматически не знаем. Система учета и система обмена персональными данными у нас не такая, как в некоторых очень развитых странах Европы", — объяснил военный.

перегруженность работников ТЦК
Работники ТЦК. Фото: Суспільне Суми

Он добавил, что работники ТЦК могут просто не знать, что у человека, например, жена с инвалидностью, родители, за которыми нужен уход, или другие случаи, расписанные в законодательстве.

"У нас есть перегрузка по призыву. Своевременно люди не подали данные, и мы не знаем, что они не подлежат призыву", — добавил Самонов.

Работники ТЦК напомнили, что военкоматы работают круглосуточно и прийти можно в любое время.

Раньше мы писали, дают ли украинцам повестки в рекрутинговых центрах.

Напомним, мы сообщали, когда военнообязанный мужчина может проигнорировать повестку, выданную ТЦК.

Украина
ТЦК и СП
военнообязанные
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война в Украине
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