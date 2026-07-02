Массированный удар по Украине 2 июля — ПВО сбила 524 цели

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Вечерний Киев

В ночь на 2 июля российские войска нанесли массированный удар по Украине, применив ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники различных типов. Основная атака была направлена на Киев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Особенности атаки 2 июля

По данным Воздушных сил, основным направлением удара в эту ночь стал Киев. Главная особенность этой массированной атаки — одновременное применение разнотипных средств воздушного нападения с нескольких направлений, а также использование большого количества баллистического вооружения и реактивных БпЛА.

Всего в ночь на 2 июля армия РФ выпустила 570 воздушных целей — 74 ракеты и 496 беспилотников:

4 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" (район запуска — Курская обл., — РФ);

24 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 (районы запуска — Брянская, Курская обл., — РФ);

34 крылатые ракеты Х-101 (район запуска — Вологодская обл., — РФ);

8 крылатых ракет "Калибр" (район запуска — Новороссийск, — РФ);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район запуска — Воронежская обл., — РФ);

496 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербер", "Италмас", баражующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (со сторон: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское ТОТ АР Крым).

Результаты работы ПВО

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороне удалось сбить или подавить 524 цели — 48 ракет и 476 беспилотников:

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4 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400;

32 крылатые ракеты Х-101;

8 крылатых ракет "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

476 вражеских БпЛА различных типов.

Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы

"По предварительной информации, по состоянию на 09:00 зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БпЛА в 33 точках, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 18 локациях. Информация относительно нескольких ракет уточняется", — говорится в сообщении.

Воздушные силы предупредили, что вражеская атака продолжается. В воздушном пространстве Украины находятся несколько ударных БпЛА. Украинцев призвали не игнорировать сигналы тревоги.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Сергея "Флеша" Бескрестнова, у россиян появился дрон с автонаведением. "Герань Сикер" оснащен системой автоматического распознавания и наведения на цель.

В то же время Михаил Федоров сообщал, что ВСУ уже используют на фронте украинские авиабомбы. По его словам, показатели поражения и эффективности отечественных авиабомб демонстрируют довольно высокие результаты.