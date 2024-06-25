Можно ли заменить военный билет по электронной версии в Резерв+

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: УНИАН

Несмотря на приложение "Резерв+" и даже е-ВОД, необходимость получать бумажный военно-учетный документ не исчезла. И на границе пограничники требуют у военнообязанных именно обычные документы, а не электронные.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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"Резерв+" вместо военного билета

Для ускорения процесса мобилизации было создано государственное мобильное приложение "Резерв+". Впрочем, полноценной заменой обычных бумажных документов оно пока не стало.

Так, комментируя возможность использования "Резерв+" вместо военного билета или временного удостоверения, адвокат Андрей Карпенко подчеркнул: "Обновление данных не заменяет получение действующего военно-учетного документа".

Какой документ требуют на границе

Не поможет "Резерв+" и во время пересечения государственной границы даже после введения электронного аналога военного билета.

Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Министерство обороны утвердило е-ВОД, однако, по имеющейся информации, пограничники требуют именно бумажный вариант документа" .

Напомним, военно-учетный документ можно получить тремя способами, как оффлайн, так и онлайн. Однако со следующей недели украинцы смогут получить напечатанный военно-учетный документ с QR-кодом.

Также мы писали, что в Министерстве обороны Украины анонсировали расширение функций приложения "Резерв+". В планах создать обучение для военнообязанных украинцев.