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Резерв+ замість паперового документу — зміни у законодавстві

25 червня 2024 20:47
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор
Чи можна замінити військовий квиток електронною версією у Резерв+
Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: УНІАН
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Попри наявність застосунку "Резерв+" та навіть е-ВОД, необхідність отримувати паперовий військово-обліковий документ не зникла. І на кордоні прикордонники вимагають у військовозобов’язаних саме звичайні документи, а не електронні.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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"Резерв+" замість військового квитка

Для прискорення процесу мобілізації був створений державний мобільний застосунок "Резерв+". Втім, повноцінною заміною звичайних паперових документів він поки не став.

Так, коментуючи можливість використання "Резерв+" замість військового квитка чи тимчасового посвідчення, адвокат Андрій Карпенко наголосив: "Оновлення даних не замінює отримання діючого військово-облікового документу".

Який документ вимагають на кордоні

Не допоможе "Резерв+" і під час перетину державного кордону, навіть після запровадження електронного аналогу військового квитка.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Міністерство оборони затвердило е-ВОД, проте, за наявної інформації, прикордонники вимагають саме паперовий варіант документу".

Нагадаємо, військово-обліковий документ можна отримати у три способи, як офлайн, так і онлайн. Проте з наступного тижня українці зможуть отримати надрукований військово-обліковий документ з QR-кодом.

Також ми писали, що у Міністерстві оборони України анонсували розширення функцій застосунку "Резерв+". У планах — створити навчання для військовозобов’язаних українців.

військовий облік
мобілізація
військовозобов'язані
юристи
резерв

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