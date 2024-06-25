Чи можна замінити військовий квиток електронною версією у Резерв+

Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: УНІАН

Попри наявність застосунку "Резерв+" та навіть е-ВОД, необхідність отримувати паперовий військово-обліковий документ не зникла. І на кордоні прикордонники вимагають у військовозобов’язаних саме звичайні документи, а не електронні.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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"Резерв+" замість військового квитка

Для прискорення процесу мобілізації був створений державний мобільний застосунок "Резерв+". Втім, повноцінною заміною звичайних паперових документів він поки не став.

Так, коментуючи можливість використання "Резерв+" замість військового квитка чи тимчасового посвідчення, адвокат Андрій Карпенко наголосив: "Оновлення даних не замінює отримання діючого військово-облікового документу".

Який документ вимагають на кордоні

Не допоможе "Резерв+" і під час перетину державного кордону, навіть після запровадження електронного аналогу військового квитка.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Міністерство оборони затвердило е-ВОД, проте, за наявної інформації, прикордонники вимагають саме паперовий варіант документу".

Нагадаємо, військово-обліковий документ можна отримати у три способи, як офлайн, так і онлайн. Проте з наступного тижня українці зможуть отримати надрукований військово-обліковий документ з QR-кодом.

Також ми писали, що у Міністерстві оборони України анонсували розширення функцій застосунку "Резерв+". У планах — створити навчання для військовозобов’язаних українців.