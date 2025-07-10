В Резерв+ произошел технический сбой

Резерв+ выдает ошибку при входе — что известно
Пользователи в Украине массово сообщают о проблемах в работе приложения "Резерв+". В приложение невозможно зайти.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
В Украине произошел масштабный сбой в работе приложения "Резерв+"
При попытке входа система выдает сообщение: "У нас техническая проблема". На данный момент официальных объяснений причин сбоя нет.
Неизвестно, идет ли речь о временных технических работах, или о неожиданном системном сбое. Представители платформы пока не предоставили публичных комментариев по ситуации.
Пользователям советуют следить за официальными каналами связи сервиса, где могут появиться обновления или разъяснения.
Напомним, недавно в Минобороны подсчитали, сколько граждан зарегистрировалось в "Резерв+".
Также в Минобороны сообщили, кто из военнослужащих может избежать наказания за самовольное оставление части.
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