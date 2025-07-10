В Резерв+ произошел технический сбой

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Пользователи в Украине массово сообщают о проблемах в работе приложения "Резерв+". В приложение невозможно зайти.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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При попытке входа система выдает сообщение: "У нас техническая проблема". На данный момент официальных объяснений причин сбоя нет.

Ошибка при входе. Фото: скриншот

Неизвестно, идет ли речь о временных технических работах, или о неожиданном системном сбое. Представители платформы пока не предоставили публичных комментариев по ситуации.

Пользователям советуют следить за официальными каналами связи сервиса, где могут появиться обновления или разъяснения.

Напомним, недавно в Минобороны подсчитали, сколько граждан зарегистрировалось в "Резерв+".

Также в Минобороны сообщили, кто из военнослужащих может избежать наказания за самовольное оставление части.