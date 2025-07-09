Повернення з СЗЧ до ЗСУ — рапорти можна подати до 30 серпня

Військовослужбовець. Фото ілюстративне: пресслужба 24 ОМБр імені Короля Данила

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко повідомила, як працюватиме спрощений механізм повернення на військову службу для тих, хто самовільно залишив частину, але вирішив повернутись до Збройних сил. Відтепер процес повернення став іще простішим, і для цього достатньо звернутися через застосунок "Армія+".

Про це Катерина Черногоренко повідомила в ефірі "Ми-Україна".

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Хто з військовослужбовців має право на спрощене повернення із СЗЧ до війська

Військовослужбовці, які подалися в СЗЧ до 10 травня 2025 року, мають можливість повернутися до служби у бойових підрозділах за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 року включно. Зробити це можна онлайн через платформу "Армія+", де реалізовано простий функціонал подання рапорту на повернення.

Процес подання максимально спрощений і не потребує спеціального ID командира. Військовий подає рапорт, а протягом 24 годин має прибути до Військової служби правопорядку. У разі порушення цього терміну рапорт анулюється, і процедуру потрібно буде почати знову.

"З моменту запуску подано близько чотирьох тисяч рапортів, десь близько 60%. Це успішно опрацьовані рапорти, й успішно повернуті військовослужбовці до лав Збройних сил України. Важливо, після подачі рапорту протягом 24 годин потрібно прибути до Військової служби правопорядку. Інакше рапорт анулюється, доведеться подавати рапорт заново. А там протягом 72 години військовому поновлюються виплати, соціальні гарантії. Фактично військовий реінтегрується до Сил оборони, як це і передбачено законом", — сказала Катерина Черногоренко.

Після повернення військовий має право обрати іншу частину для проходження служби. Для цього потрібно мати лист-рекомендацію від нового командира — так зване відношення. З ним можна перевестись до обраного підрозділу після поновлення на службі.

Нагадаємо, запровадили нові правила для військовослужбовців, які самовільно залишили частину.

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