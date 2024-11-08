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Резерв+ дает отсрочку не всем многодетным родителям — какой нюанс

8 ноября 2024 12:58
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Резерв+ не дает отсрочки многодетным родителям детей из разных браков — законно ли это
Приложение Резерв+. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Приложение Резерв+ сузило права многодетных родителей на получение отсрочки от мобилизации. Оно работает с реестром многодетных семей, а значит позволяет получить отсрочку только тем, кто имеет троих и более детей, рожденных в одном браке.

Об этом сообщает "Политика Страны".

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Приложение Резерв+ работает с нарушением законодательства

Резерв+ подтягивает данные из реестра многодетных семей и не прорабатывает информацию, если родитель, к примеру, имеет троих детей из разных браков. Таким образом, родители, у которых дети были рождены в разных браках, из-за некорректного отражения в приложении потеряли право на отсрочку.

Это противоречит закону, ведь в ч.1 п.3 ст. 23 закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" говорится, что право на отсрочку от мобилизации имеет тот человек, на содержании которого находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. Исключение существует только для тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которых превышает сумму платежей за три месяца.

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Закон Украины. Фото: скриншот

Вдобавок в реестр многодетных семей попали даже те мужчины, которые имеют из одного брака трех и более детей в возрасте до 23 лет и учатся в ПТУ или ЗВО.

Следовательно, Резерв+ нарушает законодательство: не дает отсрочку родителям троих детей из разных браков и наоборот дает родителям детей из одной семьи в возрасте до 23 лет, хотя закон трактует, что максимально допустимый возраст — 18 лет.

Напомним, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко анонсировала появление новых типов отсрочок в Резерв+, где речь шла и об оформлении таковой для многодетных родителей. Однако речь не шла об ограничениях относительно того, из каких браков эти дети должны быть рождены.

Также юристы объяснили, кому могут аннулировать отсрочку в ноябре и какие основания для этого есть.

реестр Оберіг отсрочка мобилизация закон резерв

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