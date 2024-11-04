Застосунок Резерв+. Фото: Міністерство оборони

Ще влітку Міністерство оборони України анонсувало запровадження у Резерв+ нової послуги. Йшлося про оформлення відстрочки онлайн. 4 листопада така функція вже запрацювала у тестовому режимі.

Про це в понеділок, 4 листопада, повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Хто може оформити відстрочку у Резерв+

Першими оформити відстрочку від мобілізації через застосунок зможуть студенти та аспіранти, які раніше заповнювали форму на тестування.

"Далі — люди з інвалідністю та багатодітні. Все робимо поступово. Цього разу пуші не відправляємо, тож чекайте інструкції на своїх поштах", — зазначила Катерина Черногоренко.

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Чи може подати заявку той, в кого вже є відстрочка

Людина, яка має відстрочку від мобілізації, зможе продовжити її у застосунку Резерв+ тільки після завершення строку дії.

"Адже не може бути двох активних відстрочок одночасно. Проте ми вдячні і тим, хто вже має відстрочку і також тестує сервіс. Адже маємо перевірити, як відображається послуга у різних категорій громадян", — зазначила Черногоренко.

Чи відомі терміни завершення тестування послуги

Охочі й досі можуть зареєструватись на тестування послуги з оформлення відстрочки онлайн у застосунку Резерв+.

Скільки саме триватиме бета-тестування послуги наразі не повідомляють.

Нагадаємо, оформити відстрочку від мобілізації можуть тільки певні категорії громадян. Крім того, в деяких випадках відстрочку можуть анулювати.

З 9 листопада українцям, які мають відстрочку, доведеться знову подати документи та переоформити її.