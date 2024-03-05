Рекрутинг в Вооруженные силы — гражданские профессии в "Азов" с зарплатой до 125 тыс. грн
Многих гражданских специалистов полк "Азов" ищет в свои ряды, среди них — логисты. От специалистов требуют опыт работы в сфере логистики, высокой организованности, а также инициативности и помощи другим.
Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 4 марта.
Какие обязанности логиста в "Азове"
Среди обязанностей логиста азовцы указали следующие:
- организацию и планирование логистических процессов, в частности погрузку, разгрузку и расстановку груза на транспортном средстве;
- ведение необходимой документации, такой как журналы путешествий, акты приема-передачи груза, регистрационные документы;
- сотрудничество с отделом закупки для оптимального распределения и маршрутизации доставок с учетом сроков и приоритетов;
- уход и поддержание рабочего состояния транспорта
"Азов" предлагает следующие условия работы:
- официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- оплата труда от 25 до 125 тыс. грн.;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Кто еще нужен в "Азове"
Напомним, что "Азов" неустанно повторяет, что на фронте нужны специалисты разных отраслей. Среди них — мастера БпЛА.
Также мы писали, что азовцы ищут танкистов с опытом управления гусеничной техникой (трактором, комбайном) и военной службы, а также готовностью к долгому пребыванию в закрытом пространстве.
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