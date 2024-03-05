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Рекрутинг в Вооруженные силы — гражданские профессии в "Азов" с зарплатой до 125 тыс. грн

5 марта 2024 03:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Рекрутинг в Вооруженные силы — гражданские профессии в "Азов" с зарплатой до 125 тыс. грн
Бойцы из полка "Азов". Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Многих гражданских специалистов полк "Азов" ищет в свои ряды, среди них — логисты. От специалистов требуют опыт работы в сфере логистики, высокой организованности, а также инициативности и помощи другим.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 4 марта.

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Вакансия Логиста в полку "Азов" на сайте Work.ua

Какие обязанности логиста в "Азове"

Среди обязанностей логиста азовцы указали следующие:

  • организацию и планирование логистических процессов, в частности погрузку, разгрузку и расстановку груза на транспортном средстве;
  • ведение необходимой документации, такой как журналы путешествий, акты приема-передачи груза, регистрационные документы;
  • сотрудничество с отделом закупки для оптимального распределения и маршрутизации доставок с учетом сроков и приоритетов;
  • уход и поддержание рабочего состояния транспорта

"Азов" предлагает следующие условия работы:

  • официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • оплата труда от 25 до 125 тыс. грн.;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Кто еще нужен в "Азове"

Напомним, что "Азов" неустанно повторяет, что на фронте нужны специалисты разных отраслей. Среди них — мастера БпЛА.

Также мы писали, что азовцы ищут танкистов с опытом управления гусеничной техникой (трактором, комбайном) и военной службы, а также готовностью к долгому пребыванию в закрытом пространстве.

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Украина
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