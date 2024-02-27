Регистрация в электронном кабинете призывника — нардеп рассказал, будет ли это обязанностью

Народный депутат от фракции "Голос" Роман Костенко. Фото: facebook.com/kostenko.roman83

Народный депутат от фракции "Голос" Роман Костенко подчеркнул, что регистрация в электронном кабинете призывника должна быть правом, а не обязанностью. По его словам, за это уже проголосовало в комитете Рады по нацбезопасности.

Об этом нардеп сказал в комментарии "РБК-Украина" во вторник, 27 февраля.

Электронный кабинет призывника

На заседании комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, на котором рассматривали поправки к законопроекту о мобилизации в Украине, обсуждали вопросы функционирования электронного кабинета.

"Комитет проголосовал за то, что регистрация в этом кабинете должна быть правом, а не обязанностью", — подчеркнул Костенко.

По его словам, также поднимался вопрос об электронных повестках и было решено, что их быть не должно.

"Но есть вариант, что они будут поступать только тем, кто зарегистрировал себе электронный кабинет, потому что такое лицо само выбрало соответствующую форму коммуникации с ТЦК. Кроме того, обсуждали права полиции и ТЦК по процедуре выдачи подачи", — добавил Костенко.

Напомним, сейчас Верховная Рада Украины активно работает над законопроектом о мобилизации, готовя его ко второму чтению. Одна из норм документа предлагает призывать на военную службу некоторых ученых и преподавателей.

Также адвокат Ростислав Кравец считает инициативу о мобилизации заключенных неудачной. Во-первых, по его словам, людей, нарушающих закон, следует брать под особую ответственность. Кроме того, призывать их следует с согласия, а не приравнивать службу в армии к отбыванию наказания.