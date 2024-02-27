Реєстрація в електронному кабінеті призовника — нардеп розповів, чи буде це обов'язком

Народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко. Фото: facebook.com/kostenko.roman83

Народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко наголосив, що реєстрація в електронному кабінеті призовника має бути правом, а не обов'язком. За його словами, це вже проголосували в комітеті Ради з нацбезпеки.

Про це нардеп сказав в коментарі "РБК-Україна" у вівторок, 27 лютого.

Електронний кабінет призовника

На засіданні комітету ВРУ з питань національної безпеки, на якому розглядали правки до законопроєкту про мобілізацію в Україні, обговорювали питання функціонування електронного кабінету.

"Комітет проголосував за те, що реєстрація в цьому кабінеті має бути правом, а не обов'язком", — наголосив Костенко.

За його словами, також підіймалось питання щодо електронних повісток і було вирішено, що їх бути не повинно.

"Але є варіант, що вони будуть надходити тільки тим, хто зареєстрував собі електронний кабінет, бо така особа сама обрала відповідну форму комунікації з ТЦК. Крім того, обговорювали права поліції та ТЦК щодо процедури видачі подачі", — додав Костенко.

Нагадаємо, наразі Верховна Рада України активно працює над законопроєктом про мобілізацію, готуючи його до другого читання. Одна з норм документа пропонує призивати на військову службу деяких науковців та викладачів.

Також адвокат Ростислав Кравець вважає ініціативу про мобілізацію ув'язнених невдалою. По-перше, за його словами, людей, які порушували закон, варто брати під особливу відповідальність. Крім того, призивати їх варто за згодою, а не прирівнювати службу в армії до відбування покарання.