Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Науковців мобілізуватимуть до ЗСУ — що відомо про зміну до закону arrow

Науковців мобілізуватимуть до ЗСУ — що відомо про зміну до закону

27 лютого 2024 21:47
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Новий законопроєкт про мобілізацію — чи скасують відстрочку науковцям
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Наразі Верховна Рада України активно працює над законопроєктом про мобілізацію, готуючи його до другого читання. Одна з норм документа пропонує призивати на військову службу деяких науковців та викладачів. 

Кого з наукових працівників та педагогів можуть забрати до лав ЗСУ у разі ухвалення зміни, пише видання LB.UA.

Так проєкт закону № 10449, який ухвалено у першому читанні 7 лютого цього року, передбачає, що відстрочку від мобілізації зможуть отримати такі співробітники навчальних закладів:

  • наукові й науково-педагогічні працівники ВНЗ, коледжів, наукових установ й організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;
  • викладачі училищ;
  • вчителі. 

Водночас відстрочку не отримають й відповідно можуть бути мобілізовані: 

  • наукові та науково-педагогічні працівники без наукового ступеня;
  • педагогічні працівники ВНЗ та коледжів, які працюють менш як на 0,75 ставки.

Варто зауважити, що по суті, запропонована норма нічого не змінюватиме, адже такі правила вже діють за чинною ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", яка передбачає, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають:

  • наукові та науково-педагогічні працівники ВНЗ, коледжів, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь;
  • педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

 

Раніше ми повідомляли, українські аспіранти можуть отримати відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, які документи потрібні для отримання відстрочки від служби в армії.

Також ми інформували, які обставини помилково вважають законними для надання відстрочки від мобілізації під час воєнного стану. 

війна
Україна
вчені
мобілізація
законопроєкт
відстрочка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

Актуальне по темі