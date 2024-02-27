Новий законопроєкт про мобілізацію — чи скасують відстрочку науковцям

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Наразі Верховна Рада України активно працює над законопроєктом про мобілізацію, готуючи його до другого читання. Одна з норм документа пропонує призивати на військову службу деяких науковців та викладачів.

Кого з наукових працівників та педагогів можуть забрати до лав ЗСУ у разі ухвалення зміни, пише видання LB.UA.

Так проєкт закону № 10449, який ухвалено у першому читанні 7 лютого цього року, передбачає, що відстрочку від мобілізації зможуть отримати такі співробітники навчальних закладів:

наукові й науково-педагогічні працівники ВНЗ, коледжів, наукових установ й організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

викладачі училищ;

вчителі.

Водночас відстрочку не отримають й відповідно можуть бути мобілізовані:

наукові та науково-педагогічні працівники без наукового ступеня;

педагогічні працівники ВНЗ та коледжів, які працюють менш як на 0,75 ставки.

Варто зауважити, що по суті, запропонована норма нічого не змінюватиме, адже такі правила вже діють за чинною ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", яка передбачає, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають:

наукові та науково-педагогічні працівники ВНЗ, коледжів, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

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