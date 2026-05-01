Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб Реформы в армии: Зеленский заявил, что изменения заработают уже с июня

Реформы в армии: Зеленский заявил, что изменения заработают уже с июня

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 20:22
Реформы в армии: Зеленский заявил, что изменения заработают уже с июня
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об утверждении формата масштабной реформы Вооруженных сил. Он провел по этому поводу совещание с участием военного командования и правительства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на обращение Владимира Зеленского 1 мая.

Что известно о реформе армии

Зеленский рассказал, что во время подготовки реформы состоялись заседания Ставки Верховного главнокомандующего, а также отдельная работа со стороны военных, Генерального штаба, Министерства обороны и Офиса Президента.

"Сегодня мы утвердили формат, который будет реализован. Главное — чтобы наша армия была больше адаптирована к вызовам", — подчеркнул президент.

Он также подчеркнул, что в мае должны окончательно согласовать все составляющие реформы - от нормативных документов до финансового обеспечения. Глава государства поручил военному руководству и министру обороны обсудить ключевые детали с боевыми командирами, чтобы учесть их предложения.

Читайте также:

По словам Зеленского, часть изменений уже реализуется. В частности, речь идет о программе прямого финансирования бригад, которая действует с прошлого года, а также решение о гарантированном ежемесячном пополнении боевых подразделений личным составом.

Кроме того, планируется упростить процедуры перевода военнослужащих. Президент добавил, что это лишь часть более масштабного этапа реформы.

"Задача — в мае все финализировать, чтобы уже с июня этого года изменения были ощутимы", — резюмировал он.

Как писали Новини.LIVE, ранее Зеленский анонсировал реформу армии. В частности, это касается роста выплат для военных и внедрения новых контрактов.

Также президент рассказал, что РФ потеряла 7 млрд долларов из-за украинских ударов за 2026 год. По его словам, "дальнобойные санкции" вышли на новый уровень не только по убыткам для РФ, но и по дальности и интенсивности попаданий Украины.

Владимир Зеленский армия реформы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации