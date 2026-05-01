Реформы в армии: Зеленский заявил, что изменения заработают уже с июня

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об утверждении формата масштабной реформы Вооруженных сил. Он провел по этому поводу совещание с участием военного командования и правительства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на обращение Владимира Зеленского 1 мая.

Что известно о реформе армии

Зеленский рассказал, что во время подготовки реформы состоялись заседания Ставки Верховного главнокомандующего, а также отдельная работа со стороны военных, Генерального штаба, Министерства обороны и Офиса Президента.

"Сегодня мы утвердили формат, который будет реализован. Главное — чтобы наша армия была больше адаптирована к вызовам", — подчеркнул президент.

Он также подчеркнул, что в мае должны окончательно согласовать все составляющие реформы - от нормативных документов до финансового обеспечения. Глава государства поручил военному руководству и министру обороны обсудить ключевые детали с боевыми командирами, чтобы учесть их предложения.

По словам Зеленского, часть изменений уже реализуется. В частности, речь идет о программе прямого финансирования бригад, которая действует с прошлого года, а также решение о гарантированном ежемесячном пополнении боевых подразделений личным составом.

Кроме того, планируется упростить процедуры перевода военнослужащих. Президент добавил, что это лишь часть более масштабного этапа реформы.

"Задача — в мае все финализировать, чтобы уже с июня этого года изменения были ощутимы", — резюмировал он.

Как писали Новини.LIVE, ранее Зеленский анонсировал реформу армии. В частности, это касается роста выплат для военных и внедрения новых контрактов.

Также президент рассказал, что РФ потеряла 7 млрд долларов из-за украинских ударов за 2026 год. По его словам, "дальнобойные санкции" вышли на новый уровень не только по убыткам для РФ, но и по дальности и интенсивности попаданий Украины.