Реформи в армії: Зеленський заявив, що зміни запрацюють вже з червня

Реформи в армії: Зеленський заявив, що зміни запрацюють вже з червня

Дата публікації: 1 травня 2026 20:22
Реформи в армії: Зеленський заявив, що зміни запрацюють вже з червня
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський розповів про затвердження формату масштабної реформи Збройних сил. Він провів з приводу цього нараду за участю військового командування та уряду.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звернення Володимира Зеленського 1 травня. 

Що відомо про реформу армії

Зеленський розповів, що під час підготовки реформи відбулися засідання Ставки Верховного головнокомандувача, а також окрема робота з боку військових, Генерального штабу, Міністерства оборони та Офісу Президента.

"Сьогодні ми затвердили формат, який буде реалізовано. Головне — щоб наша армія була більше адаптована до викликів", — наголосив президент. 

Він також підкреслив, що у травні мають остаточно погодити всі складові реформи — від нормативних документів до фінансового забезпечення. Глава держави доручив військовому керівництву та міністру оборони обговорити ключові деталі з бойовими командирами, аби врахувати їхні пропозиції.

Читайте також:

За словами Зеленського, частина змін уже реалізується. Зокрема, йдеться про програму прямого фінансування бригад, яка діє з минулого року, а також рішення щодо гарантованого щомісячного поповнення бойових підрозділів особовим складом.

Окрім того, планується спростити процедури переведення військовослужбовців. Президент додав, що це лише частина більш масштабного етапу реформи.

"Завдання — у травні все фіналізувати, щоб уже з червня цього року зміни були відчутні", — резюмував він.

Як писали Новини.LIVE, раніше Зеленський анонсував реформу армії. Зокрема, це стосується зростання виплат для військових та впровадження нових контрактів. 

Також президент розповів, що РФ втратила 7 млрд доларів через українські удари за 2026 рік. За його словами, "далекобійні санкції" вийшли на новий рівень не лише за збитками для РФ, а й за дальністю та інтенсивністю влучань України.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
