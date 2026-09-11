Массированная атака 11 сентября: ПВО сбила 138 вражеских дронов

Отражение воздушной атаки мобильно-огневой группой. Фото: Нацполиция Украины

С вечера 10 сентября и в течение ночи и утра 11 сентября российские войска атаковали Украину с помощью беспилотника S8000 "Бандероль" и 161 дрона различных типов, в том числе реактивных "Шахедов". Большинство целей было сбито, но зафиксированы попадания в 19 точках, боевые действия в воздухе все еще продолжаются.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Результаты работы противовоздушной обороны ВСУ

В небе над территорией Украины по-прежнему фиксируются вражеские беспилотники, поэтому военное командование призывает граждан оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности в местах, где объявлена воздушная тревога.

Для этой комбинированной атаки Россия использовала в общей сложности 161 ударный и имитационный беспилотник. Среди запущенных аппаратов были классические и реактивные модификации Shahed, а также дроны типов "Гербера" и "Пародия". Кроме того, с территории Белгородской области оккупанты нанесли удар с помощью S8000 "Бандероль". Запуски беспилотной авиации осуществлялись сразу с нескольких направлений: из российских городов Орел, Курск и Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированных территорий — Донецка и крымского Гвардейского.

Статистика сбитых аппаратов 11 сентября. Фото: Воздушные силы ВСУ

Совместными действиями Сил обороны по состоянию на 08:00 11 сентября удалось успешно сбить или подавить 138 вражеских аппаратов. В то же время избежать последствий массированного удара не удалось. Мониторинг показал, что российские средства воздушного нападения поразили 19 локаций. Еще в трех местах подтверждено падение обломков от уничтоженных целей.

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В то же время жителям столицы следует готовиться к частым и длительным воздушным тревогам еще как минимум в течение месяца из-за постоянных налетов беспилотников РФ. Этот период станет определяющим для отечественного ВПК, поскольку в указанные сроки государство стремится максимально нарастить производство собственных реактивных дронов-перехватчиков.