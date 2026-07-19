ПВО сбила 18 из 41 ракеты: РФ сосредоточила удар по Киеву

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Карина Приходько Редактор

В ночь на 19 июля российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине, применив ракеты различных типов и ударные беспилотники. Основной целью атаки стал Киев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Обстрелы Украины 19 июля

По данным Воздушных сил ВСУ, с 18:00 18 июля до утра 19 июля Россия выпустила по Украине 166 средств воздушного нападения — 41 ракету и 125 беспилотников различных типов. В частности, противник применил:

10 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";

25 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

три противокорабельные ракеты "Оникс";

три управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

125 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", дронов-имитаторов "Пародия" и баражирующих боеприпасов "Бандероль".

"К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 126 воздушных целей. Среди них:

17 ракет "Искандер-М"/"Циркон"/С-400;

одна управляемая авиационная ракета Х-59/69;

108 беспилотников различных типов.

В то же время в Воздушных силах сообщили, что зафиксировано попадание 23 ракет и 10 ударных БпЛА в 20 точках. Кроме того, обломки сбитых дронов упали еще в 18 точках.

Как писали Новини.LIVE, 17 июля Силы обороны нанесли удар по НПЗ "Славнефть-Янос". Он является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

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