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Пограничники объяснили, как происходит пересечение границы с Резерв+

24 июня 2024 16:00
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Резерв+ — в ГНСУ рассказали, как работает приложение на границе
Приложение "Резерв+". Фото: news.online.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Для пересечения границы мужчины могут использовать приложение "Резерв+". Однако в приложении должны быть отметки о снятии с военного учета или отсрочке.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона "Єдині новини" в понедельник, 24 июня.

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"Мы не выделяем приложение как отдельный документ для того, чтобы дать полную картину. Отмечу, что и бумажный документ, и военно-учетный документ в электронной форме имеют одинаковую юридическую силу. Но, конечно, не просто стоит представить этот документ, а нужно, чтобы в этом документе — в бумажном виде или в электронном — была необходима информация, которая бы давала людям право на пересечение границы", — заявил он.

Чиновник отметил, что для того, чтобы военнообязанного выпустили за границу, в его документах должны стоять отметки об исключении из военного учета или об отсрочке. В частности, речь идет о забронированных, непригодных к военной службе и многодетных.

"Пограничники принимают и бумажный документ, пограничники принимают и военно-учетный документ в электронной форме. Но, конечно же, учитывайте, проверяют всю информацию, указанную там в этих документах", — добавил Демченко.

Напомним, в Украине во время действия военного положения мужчинам запрещено выезжать за границу. Однако есть исключения, и некоторые мужчины даже призывного возраста могут пересечь границу в любых целях, даже для поездки на море.

Кроме этого, пересекать границу можно мужчинам с инвалидностью I, II и III группы. Однако статус инвалидности им необходимо подтвердить соответствующими документами. Иначе за границу не выпустят.

Также мы писали, кто из украинских мужчин имеет право выезжать за границу без военного билета.

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