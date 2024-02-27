Принятие законопроекта о мобилизации повлияет на ее усиление — в ТЦК развеяли мифы
После того как в Украине будет принят правительственный законопроект о мобилизации, в нашем государстве продолжат проводить мобилизационные мероприятия в плановом режиме. Говорить об их усилении не совсем корректно.
Об этом заявил глава Кременчугского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Мирослав Волков в интервью "Телеграфу".
Как изменится мобилизация после принятия законопроекта
Волков рассказал, что после принятия нового законопроекта о мобилизации ничего не изменится. Мобилизационные мероприятия проводятся и будут проводиться в плановом режиме. Все зависит от потребностей на фронте.
"Могу сказать, что мероприятия мобилизации, которые проводились в плановом режиме в зависимости от потребности, и в дальнейшем будут проводиться. Принимать такое понятие, как усиленная мобилизация — это немного некорректно", — пояснил он.
Глава ТЦК добавил, что все планы и поставленные задачи он выполняет. Подразделения, воинские части и учебные центры доукомплектуем в нужном количестве.
Отвечая на вопросы, каких профессий больше всего нужно на фронте, Волков ответил, что в ВСУ очень большой спектр выбора профессий и должностей. Это и операторы FPV-дронов, и пехотинцы-штурмовики и другие.
Напомним, недавно полковник ВСУ Дмитрий Бутенко рассказал, как проходит обучение мобилизованных новобранцев. По его словам, перед тем, как участвовать в боях, военные проходят серьезную подготовку, которая длится не менее трех месяцев.
Добавим, в новом законопроекте о мобилизации есть введение обязательной общевойсковой подготовки или военной службы для некоторых специальностей, в частности для прокуроров.
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