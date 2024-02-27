Принятие законопроекта о мобилизации повлияет на ее усиление — в ТЦК развеяли мифы

Военнообязанным мужчинам выписывают повестки. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

После того как в Украине будет принят правительственный законопроект о мобилизации, в нашем государстве продолжат проводить мобилизационные мероприятия в плановом режиме. Говорить об их усилении не совсем корректно.

Об этом заявил глава Кременчугского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Мирослав Волков в интервью "Телеграфу".

Как изменится мобилизация после принятия законопроекта

Волков рассказал, что после принятия нового законопроекта о мобилизации ничего не изменится. Мобилизационные мероприятия проводятся и будут проводиться в плановом режиме. Все зависит от потребностей на фронте.

"Могу сказать, что мероприятия мобилизации, которые проводились в плановом режиме в зависимости от потребности, и в дальнейшем будут проводиться. Принимать такое понятие, как усиленная мобилизация — это немного некорректно", — пояснил он.

Глава ТЦК добавил, что все планы и поставленные задачи он выполняет. Подразделения, воинские части и учебные центры доукомплектуем в нужном количестве.

Отвечая на вопросы, каких профессий больше всего нужно на фронте, Волков ответил, что в ВСУ очень большой спектр выбора профессий и должностей. Это и операторы FPV-дронов, и пехотинцы-штурмовики и другие.

Напомним, недавно полковник ВСУ Дмитрий Бутенко рассказал, как проходит обучение мобилизованных новобранцев. По его словам, перед тем, как участвовать в боях, военные проходят серьезную подготовку, которая длится не менее трех месяцев.

Добавим, в новом законопроекте о мобилизации есть введение обязательной общевойсковой подготовки или военной службы для некоторых специальностей, в частности для прокуроров.