Четыре причины, чтобы не идти в ТЦК после получения повестки

Военнообязанный мужчина общается с представителем ТЦК. Фото: МОТЦК и СП

После получения повестки военнообязанный должен явиться в указанное время в ТЦК и СП . Есть несколько причин, которые могут оправдать неявку. Сюда относятся стихийные бедствия, состояние здоровья, военные действия и смерть близкого родственника.

Об этом сообщил Волынский областной ТЦК и СП в Facebook.

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Причины для неявки в ТЦК и СП после получения повестки

Во время мобилизации военнообязанные должны явиться ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных ими повестках. Однако существует несколько уважительных причин, по которым можно не прийти в ТЦК. К ним относятся:

препятствие стихийному характеру;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).

Важно, если гражданин не может появиться, он обязан уведомить ТЦК и СП о причинах в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток. После этого нужно прибыть в ТЦК и СП в течение 7 календарных дней. Причины неявки должны быть подтверждены документами государственных органов, учреждений и организаций.

Какая ответственность, если нет причины

За игнорирование вызова в ТЦК и СП после получения повестки предусмотрена административная и уголовная ответственность.

"Если мужчина не явился на вызов, руководитель ТЦК либо просит полицию доставить нарушителя в ТЦК, либо посылает ему заказное письмо по почте с требованием прибыть в ТЦК" , — говорится в сообщении.

Также в таком случае предусмотрен штраф: в мирное время от 5100 до 8500 гривен для граждан и от 17000 до 34000 гривен для должностных лиц. В военное время штрафы составляют от 17000 до 25500 гривен для граждан и от 34000 до 59000 гривен для должностных лиц.

Сообщение Волынского ТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, Кабмин перечислил некоторые должности, для которых комиссия ТЦК не рассматривает вопрос отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации. Соответственно, такие лица тоже не будут проходить ВЛК.

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