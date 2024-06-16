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Причины, по которым можно не идти в ТЦК после получения повестки

16 июня 2024 15:02
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Четыре причины, чтобы не идти в ТЦК после получения повестки
Военнообязанный мужчина общается с представителем ТЦК. Фото: МОТЦК и СП
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

После получения повестки военнообязанный должен явиться в указанное время в ТЦК и СП . Есть несколько причин, которые могут оправдать неявку. Сюда относятся стихийные бедствия, состояние здоровья, военные действия и смерть близкого родственника.

Об этом сообщил Волынский областной ТЦК и СП в Facebook.

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Во время мобилизации военнообязанные должны явиться ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных ими повестках. Однако существует несколько уважительных причин, по которым можно не прийти в ТЦК. К ним относятся:

  • препятствие стихийному характеру;
  • болезнь гражданина;
  • военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;
  • смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).

Важно, если гражданин не может появиться, он обязан уведомить ТЦК и СП о причинах в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток. После этого нужно прибыть в ТЦК и СП в течение 7 календарных дней. Причины неявки должны быть подтверждены документами государственных органов, учреждений и организаций.

Какая ответственность, если нет причины

За игнорирование вызова в ТЦК и СП после получения повестки предусмотрена административная и уголовная ответственность.

"Если мужчина не явился на вызов, руководитель ТЦК либо просит полицию доставить нарушителя в ТЦК, либо посылает ему заказное письмо по почте с требованием прибыть в ТЦК" , — говорится в сообщении.

Также в таком случае предусмотрен штраф: в мирное время от 5100 до 8500 гривен для граждан и от 17000 до 34000 гривен для должностных лиц. В военное время штрафы составляют от 17000 до 25500 гривен для граждан и от 34000 до 59000 гривен для должностных лиц.

Причины по которым можно не идти в ТЦК после получения повестки - фото 1
Сообщение Волынского ТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, Кабмин перечислил некоторые должности, для которых комиссия ТЦК не рассматривает вопрос отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации. Соответственно, такие лица тоже не будут проходить ВЛК.

Также мы писали, что специалисты Безвозмездной юридической помощи рассказали, какие права имеют граждане и военные и какая ответственность будет их ждать в связи с нарушениями.

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