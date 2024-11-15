Лишение водительских прав за игнорирование повестки — Минобороны опровергло

Водительское удостоверение. Фото: millerlawfirm.ua

В Министерстве обороны Украины отреагировали на информацию о лишении водительского удостоверения за игнорирование повестки. Там подчеркнули, что это неправда.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в пятницу, 15 ноября.

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Лишение водительского удостоверения за игнорирование повестки

"Информация, распространенная в некоторых СМИ об автоматическом лишении водительских прав за неявку по повестке, не соответствует действительности. На практике лишить водительского удостоверения из-за такой неявки не могут", — говорится в сообщении.

Однако закон предусматривает временное ограничение права управления только для лиц, уклоняющихся от выполнения воинского долга. Известно, что это может произойти только по решению суда.

Для этого:

территориальный центр комплектования должен подать исковое заявление в суд, если гражданин игнорирует требования по выполнению воинской обязанности;

процедура подачи иска должна включать детальное описание требований, которые должен выполнить гражданин, а также документальное подтверждение его уклонения от выполнения воинской обязанности.

"После рассмотрения искового заявления суд принимает решение о временном ограничении права управления транспортом исключительно при условии подтверждения факта уклонения и невыполнения гражданином воинского долга", — добавили в ведомстве.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, Кабинет Министров Украины 15 ноября обновил критерии бронирования от мобилизации.

Также командир минометной батареи и профессор истории Мирослав Борисенко заявил, что в течение 2023-2024 годов мобилизация по большей части охватывает жителей сел и маленьких городков.