Лишение водительских прав за игнорирование повестки — Минобороны опровергло

Лишение водительских прав за игнорирование повестки — реакция МО
В Министерстве обороны Украины отреагировали на информацию о лишении водительского удостоверения за игнорирование повестки. Там подчеркнули, что это неправда.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в пятницу, 15 ноября.
Лишение водительского удостоверения за игнорирование повестки
"Информация, распространенная в некоторых СМИ об автоматическом лишении водительских прав за неявку по повестке, не соответствует действительности. На практике лишить водительского удостоверения из-за такой неявки не могут", — говорится в сообщении.
Однако закон предусматривает временное ограничение права управления только для лиц, уклоняющихся от выполнения воинского долга. Известно, что это может произойти только по решению суда.
Для этого:
- территориальный центр комплектования должен подать исковое заявление в суд, если гражданин игнорирует требования по выполнению воинской обязанности;
- процедура подачи иска должна включать детальное описание требований, которые должен выполнить гражданин, а также документальное подтверждение его уклонения от выполнения воинской обязанности.
"После рассмотрения искового заявления суд принимает решение о временном ограничении права управления транспортом исключительно при условии подтверждения факта уклонения и невыполнения гражданином воинского долга", — добавили в ведомстве.
Напомним, Кабинет Министров Украины 15 ноября обновил критерии бронирования от мобилизации.
Также командир минометной батареи и профессор истории Мирослав Борисенко заявил, что в течение 2023-2024 годов мобилизация по большей части охватывает жителей сел и маленьких городков.
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