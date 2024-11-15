Позбавлення водійських прав за ігнорування повістки — Міноборони спростувало

Водійське посвідчення. Фото: millerlawfirm.ua

У Міністерстві оборони України відреагували на інформацію щодо позбавлення водійського посвідчення за ігнорування повістки. Там наголосили, що це неправда.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у п'ятницю, 15 листопада.

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Позбавлення посвідчення водія за ігнорування повістки

"Інформація, поширена в деяких ЗМІ про автоматичне позбавлення водійських прав за неявку за повісткою, не відповідає дійсності. На практиці, позбавити посвідчення водія через таку неявку не можуть", — йдеться у повідомленні.

Однак закон передбачає тимчасове обмеження права керування тільки для осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку. Відомо, що це може відбутися лише за рішенням суду.

Для цього:

територіальний центр комплектування повинен подати позовну заяву до суду, якщо громадянин ігнорує вимоги щодо виконання військового обов'язку;

процедура подачі позову повинна включати детальний опис вимог, які має виконати громадянин, а також документальне підтвердження його ухилення від виконання військового обов'язку.

"Після розгляду позовної заяви суд приймає рішення щодо тимчасового обмеження права керування транспортом винятково за умови підтвердження факту ухилення та невиконання громадянином військового обовʼязку", — додали у відомстві.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 15 листопада оновив критерії бронювання від мобілізації.

Також командир мінометної батареї та професор історії Мирослав Борисенко заявив, що протягом 2023-2024 років мобілізація здебільшого охоплює жителів сіл і маленьких містечок.