Військовий Борисенко заявив, що більшість призовників з сіл та маленьких містечок

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Командир мінометної батареї та професор історії Мирослав Борисенко заявив, що протягом 2023-2024 років мобілізують здебільшого жителів сіл і маленьких містечок. За його словами, військовозобов'язані у великих містах можуть ухилятися.

Про це Мирослав Борисенко сказав в інтервʼю "ТСН" у четвер, 14 листопада.

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Мобілізація в Україні

Борисенко наголосив, що мобілізація — це, мабуть, одна з небагатьох речей на війні, яку неможливо зробити без держави.

Військовий повідомив, що через невдалу мобілізацію наразі існує серйозна проблема у ЗСУ. За його словами, працівники ТЦК найбільш активно мобілізують мешканців сіл та малих містечок.

"Я зараз командую батареєю з хлопців, які потрапили під так звану "бусифікацію". Жителів великих міст у мене майже немає. У нас лише один я. Раніше соціальний склад був інший. Зараз на 90% — це жителі маленьких міст і сіл. Одна з цікавих історій — це коли хлопець шукав роботу на будівництві, приїхав, віддав документи прорабові, а той виявився агентом чи співробітником ТЦК", — каже Борисенко.

Він вважає, що у селах вже немає ухилянтів.

Нагадаємо, в Україні в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки наразі працюють 36 тисяч осіб, серед яких близько семи тисяч — цивільні.

Також у ЗСУ можуть служити чоловіки з певними психічними розладами. З деякими захворюваннями мобілізація неможлива, проте легкі розлади не заважають виконанню певної роботи.