Повторное прохождение военно-врачебной комиссии — что нужно знать о новых проверках

Прохождение военно-врачебной комиссии. Фото: "Восточный вариант"

Некоторым гражданам нужно пройти повторную военно-врачебную комиссию. Основной целью является проверка, действительно ли состояние здоровья человека соответствует установленной группе инвалидности.

Об этом сообщил юрист Дмитрий Франчук в комментарии "РБК-Украина".

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Повторное прохождение ВВК

"Это связано с тем, что после 24 февраля 2022 года значительно возросло количество обращений по установлению инвалидности, и возникла необходимость проверить объективность этих решений", — отметил Франчук.

Он отметил, что повторные осмотры предусматривают индивидуальный подход к каждому случаю, учитывая особенности здоровья пациентов. По его словам, это позволяет обеспечить максимально точную оценку состояния здоровья и соответствие установленной группы инвалидности.

Если лицо не согласно с результатами повторного осмотра, то у него есть право обжаловать его в установленном законом порядке.

Юрист подчеркнул, что необходимо помнить важные этапы медкомиссии:

Обратитесь в свой ТЦК и СП. Узнайте точную дату и время прохождения осмотра. Это поможет вам подготовиться и избежать недоразумений;

подготовьте все медицинские документы, которые у вас есть. Это могут быть справки, выписки из медицинских карточек и другие важные документы, подтверждающие ваше состояние здоровья;

придите на осмотр в назначенное время. Убедитесь, что у вас есть все необходимые документы и готовность к медицинскому обследованию.

"Если вы не согласны с результатами обзора, обратитесь за консультацией к юристу. Вы имеете право обжаловать решение в установленном законом порядке", — добавил Франчук.

Напомним, документ военного учета в "Резерв+" считается действительным только при наличии подтянутого QR-кода. Однако этот документ может не содержать всех необходимых параметров подтверждения полного соблюдения правил военного учета.

Также часть граждан Украины освобождается от ежегодного прохождения военно-врачебной комиссии во время войны. Это та категория лиц, которая исключена с воинского учета — даже если раньше эти люди проходили ВВК, после исключения им больше не нужно этого делать.