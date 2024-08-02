Повторное прохождение военно-врачебной комиссии — что нужно знать о новых проверках

Повторная ВВК — что следует знать перед прохождением
Некоторым гражданам нужно пройти повторную военно-врачебную комиссию. Основной целью является проверка, действительно ли состояние здоровья человека соответствует установленной группе инвалидности.
Об этом сообщил юрист Дмитрий Франчук в комментарии "РБК-Украина".
Повторное прохождение ВВК
"Это связано с тем, что после 24 февраля 2022 года значительно возросло количество обращений по установлению инвалидности, и возникла необходимость проверить объективность этих решений", — отметил Франчук.
Он отметил, что повторные осмотры предусматривают индивидуальный подход к каждому случаю, учитывая особенности здоровья пациентов. По его словам, это позволяет обеспечить максимально точную оценку состояния здоровья и соответствие установленной группы инвалидности.
Если лицо не согласно с результатами повторного осмотра, то у него есть право обжаловать его в установленном законом порядке.
Юрист подчеркнул, что необходимо помнить важные этапы медкомиссии:
- Обратитесь в свой ТЦК и СП. Узнайте точную дату и время прохождения осмотра. Это поможет вам подготовиться и избежать недоразумений;
- подготовьте все медицинские документы, которые у вас есть. Это могут быть справки, выписки из медицинских карточек и другие важные документы, подтверждающие ваше состояние здоровья;
- придите на осмотр в назначенное время. Убедитесь, что у вас есть все необходимые документы и готовность к медицинскому обследованию.
"Если вы не согласны с результатами обзора, обратитесь за консультацией к юристу. Вы имеете право обжаловать решение в установленном законом порядке", — добавил Франчук.
Напомним, документ военного учета в "Резерв+" считается действительным только при наличии подтянутого QR-кода. Однако этот документ может не содержать всех необходимых параметров подтверждения полного соблюдения правил военного учета.
Также часть граждан Украины освобождается от ежегодного прохождения военно-врачебной комиссии во время войны. Это та категория лиц, которая исключена с воинского учета — даже если раньше эти люди проходили ВВК, после исключения им больше не нужно этого делать.
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