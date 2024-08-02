Повторне проходження військово-лікарської комісії — що потрібно знати про нові перевірки

Проходження військово-лікарської комісії. Фото: "Східний варіант"

Деяким громадянам потрібно пройти повторну військово-лікарську комісію. Основною метою є перевірка, чи дійсно стан здоров’я людини відповідає встановленій групі інвалідності.

Про це повідомив розповів юрист Дмитро Франчук у коментарі "РБК-Україна".

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Повторне проходження ВЛК

"Це пов’язано з тим, що після 24 лютого 2022 року значно зросла кількість звернень щодо встановлення інвалідності, і виникла необхідність перевірити об’єктивність цих рішень", — зазначив Франчук.

Він наголосив, що повторні огляди передбачають індивідуальний підхід до кожного випадку, враховуючи особливості здоров'я пацієнтів. За його словами, це дозволяє забезпечити максимально точну оцінку стану здоров'я та відповідність встановленої групи інвалідності.

Якщо особа не згодна з результатами повторного огляду, то в неї є право оскаржити їх у встановленому законом порядку.

Юрист наголосив, що необхідно пам’ятати важливі етапи медкомісії:

Зверніться до свого ТЦК та СП. Дізнайтеся точну дату і час проходження огляду. Це допоможе вам підготуватися й уникнути непорозумінь;

підготуйте всі медичні документи, які у вас є. Це можуть бути довідки, виписки з медичних карток та інші важливі документи, що підтверджують ваш стан здоров'я;

прийдіть на огляд у призначений час. Переконайтеся, що у вас є всі необхідні документи та готовність до медичного обстеження.

"Якщо ви не згодні з результатами огляду, зверніться за консультацією до юриста. Ви маєте право оскаржити рішення у встановленому законом порядку", — додав Франчук.

Нагадаємо, документ військового обліку в "Резерв+" вважається дійсним тільки при наявності підтягнутого QR-коду. Однак цей документ може не містити всіх необхідних параметрів про підтвердження повного дотримання правил військового обліку.

Також частина громадян України звільняється від щорічного проходження військово-лікарської комісії під час війни. Це та категорія осіб, яка виключена з військового обліку — навіть якщо раніше ці люди проходили ВЛК, після виключення їм більше не потрібно цього робити.