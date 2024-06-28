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Повестки по почте — Кабмин внес изменения в правила оповещения призывников

28 июня 2024 16:49
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Отправка повесток по почте — что решил изменить Кабмин
Военнообязанный мужчина общается с представителем ТЦК. Фото: МОТЦК и СП
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Кабинет Министров Украины внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи по оповещению призывников, военнообязанных и резервистов. Отныне повестка должна содержать уведомление о вручении.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 25 июня 2024 г. №747.

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Отправка повесток по почте

Повестка или другой документ, касающийся вызова в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, может быть отправлена с помощью рекомендованной почтовой отправки с указанием содержания и подтверждения получения.

Норма относительно "сообщения о вручении" включена в другие нормативные документы, в частности, в Порядок организации и ведение военного учета призывников и Порядок проведения призыва граждан на военную службу.

Напомним, в Украине с 16 июля можно будет получить повестку в территориальный центр комплектования по почте. Это произойдет после того, как истечет установленный законом срок на уточнение военно-учетных данных.

Ранее Кабмин утвердил порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Повестки в ТЦК начнут отправлять по почте.

Кабинет министров
украинцы
Украина
военный призыв
почта
мобилизация
повестки

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