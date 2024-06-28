Відправлення повісток поштою — що вирішив змінити Кабмін

Військовозобов'язаний чоловік спілкується з представником ТЦК. Фото: МОТЦК та СП

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Відтепер повістка має містити повідомлення про вручення.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 25 червня 2024 р. № 747.

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Відправлення повісток поштою

Повістка або інший документ, що стосується виклику до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, може бути надіслана за допомогою рекомендованого поштового відправлення з вказівкою на вміст і підтвердженням отримання.

Норма щодо "повідомлення про вручення" включена до інших нормативних документів, зокрема, до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і Порядку проведення призову громадян на військову службу.

Нагадаємо, в Україні з 16 липня можна буде отримати повістку в територіальний центр комплектування поштою. Це станеться після того, як спливе встановлений законом строк на уточнення військово-облікових даних.

Раніше Кабмін затвердив порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Повістки до ТЦК почнуть надсилати поштою.