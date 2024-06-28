Відправлення повісток поштою — що вирішив змінити Кабмін

Повістки поштою — Кабмін вніс зміни до правил оповіщення призовників
Кабінет Міністрів України вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Відтепер повістка має містити повідомлення про вручення.
Про це йдеться в постанові Кабміну від 25 червня 2024 р. № 747.
Відправлення повісток поштою
Повістка або інший документ, що стосується виклику до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, може бути надіслана за допомогою рекомендованого поштового відправлення з вказівкою на вміст і підтвердженням отримання.
Норма щодо "повідомлення про вручення" включена до інших нормативних документів, зокрема, до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і Порядку проведення призову громадян на військову службу.
Нагадаємо, в Україні з 16 липня можна буде отримати повістку в територіальний центр комплектування поштою. Це станеться після того, як спливе встановлений законом строк на уточнення військово-облікових даних.
Раніше Кабмін затвердив порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Повістки до ТЦК почнуть надсилати поштою.
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