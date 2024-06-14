Получил повестку в почтовом ящике, дальнейшие действия, инструкция

Повестка, полученная украинским военнообязанным. Фото: УНІАН

Вызов военнообязанного или резервиста повесткой можно будет только после 17 июля. К тому же, по словам юристов, повестки не должны посылаться военнообязанной по почте.

Об этом на портале "Юристи.UA" пишет адвокат Андрей Карпенко.

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Повестка через неделю после обновления данных — законно ли это

За юридической помощью обратился гражданин, который рассказал, что после обновления данных в "Резерв+" и ЦНАП через неделю пришла повестка в почтовый ящик по подтвержденному адресу.

"Какие дальнейшие действия, могу ли я ее проигнорировать? Какие могут быть последствия?" — спросил военнообязанный.

Повестка до 17 июля

Андрей Карпенко подчеркнул, что повестка о вызове резервиста или военнообязанного должна поступить по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных.

"До 17 июля повестка по почте — неподобающий способ", — заверил юрист.

Напомним, что в законодательстве Украины определены причины, по которым военнообязанный может не явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, перед этим получив повестку. Однако причины неявки должны быть подтверждены документами.

Добавим, что военный психолог Андрей Козинчук объяснил, почему украинцы негативно относятся к работникам ТЦК. По его словам, главная причина — отсутствие определенных психологических тренингов для военных по разъяснениям мобилизации гражданским.