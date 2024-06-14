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Повістка у поштовій скриньці — алгоритм дій військовозобов'язаного

14 червня 2024 16:03
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Артур Кот
Редактор
Отримав повістку у поштовій скриньці, подальші дії, інструкція
Повістка, отримана українським військовозобов’язаним. Фото: УНІАН
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Виклик військовозобов’язаного чи резервіста повісткою можна буде лише після 17 липня. До того, за словами юристів, повістки не мають надсилатися військовозобов’язаним поштою.

Про це на порталі "Юристи.UA" пише адвокат Андрій Карпенко.

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Повістка через тиждень після оновлення даних — чи законно це

За юридичною допомогою звернувся громадянин, який розповів, що після оновлення даних у "Резерв+" та ЦНАП через тиждень прийшла повістка в поштовий ящик за підтвердженою адресою.

"Які подальші дії, чи можу я ії проігнорувати? Які можуть бути наслідки?" — запитав військовозобов’язаний.

Повістка до 17 липня

Андрій Карпенко наголосив, що повістка про виклик резервіста чи військовозобов’язаного повинна надійти після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних.

"До 17 липня повістка поштою — не належний спосіб", — запевнив юрист.

Нагадаємо, що у законодавстві України визначені причини, за яких військовозобов'язаний може не з'явитися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, перед цим отримавши повістку. Проте причини неявки мають бути підтверджені документами.

Додамо, що військовий психолог Андрій Козінчук пояснив, чому українці негативно ставляться до працівників ТЦК. За його словами, головна причина — відсутність певних психологічних тренінгів для військкомів щодо роз'яснень мобілізації цивільним.

військовозобов'язані
ЦНАП
мобілізація
повістки
резерв

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