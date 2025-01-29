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Вернуться из СОЧ по упрощенному алгоритму могут не все — детали

29 января 2025 14:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Возвращение из СОЧ — кто не сможет воспользоваться упрощенным алгоритмом
Украинский военный. Фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Военные, которые впервые пошли в СОЧ, могут до 1 марта 2025 года вернуться на службу без уголовной ответственности. Кроме того, можно перевестись в другое подразделение. Однако упрощенная процедура касается не всех.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в среду, 29 января.

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Как вернуться из СОЧ

Как отметили в Минобороны, военные, которые ушли в СОЧ после 29 ноября 2024 года, не могут вернуться на службу по упрощенной процедуре. Это касается даже тех, кто самовольно оставил часть впервые. Такие военнослужащие должны пройти через общую процедуру, которая предусматривает:

  • получение письменного согласия командира части, которую военный самовольно оставил, или батальона резерва, куда направят военного на время восстановления на службе;
  • проведение расследования уголовного производства;
  • вынесение решения судом на основании ходатайства прокурором относительно того, освобождать или нет военного от ответственности.

Только после того, как суд примет решение, таких военных начнут восстанавливать на службе. Им вернут денежные выплаты и соцгарантии.

"Военные, которые осуществили СОЧ после 29 ноября, могут несколько месяцев ждать восстановления на службе. И до этого момента денежное обеспечение и другие гарантии они не получают", — отмечают в Минобороны.

Те военнослужащие, которые ушли в СОЧ впервые до 29 ноября, могут вернуться на службу до 1 марта 2025 года по упрощенному алгоритму. Их восстановят на службе уже в течение трех дней. Подать рапорт на возвращение можно в приложении "Армия+".

Напомним, ранее в Минобороны сообщали о том, что около 60% военных, которые подали рапорт в "Армия+", сейчас в процессе возвращения или уже полностью восстановились на службе в новых частях.

Суд в Одессе освободил от ответственности военнослужащего, который самопроизвольно оставил часть. Мужчина согласился добровольно вернуться на службу. 

Минобороны армия военнослужащие СОЧ Армия+

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