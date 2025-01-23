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У Міноборони відповіли, скільки військових повернулися з СЗЧ

23 січня 2025 13:11
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Вже 60% військових, які пішли в СЗЧ, поновилися на службі
Застосунок "Армія+". Фото: скриншот з відео
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні продовжили термін повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини до 1 березня 2025 року. Наразі близько 60% з таких військових повністю поновилися на службі або в процесі.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram.

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"Близько 60% тих, хто виявив бажання служити далі та подали рапорт в "Армія+", зараз в процесі повернення чи вже повністю поновились на службі в нових частинах", — йдеться у повідомленні.

У міністерстві зауважили, що в застосунку можна створити відповідний рапорт за п'ять хвилин, а кожен етап супроводжується сповіщеннями з підказками.

Також до нього можна прикріпити рекомендаційний лист від частини, де військовий бажає служити далі, щоб про це знала ВСП. Далі також в "Армія+" можна подати рапорт на зміну місця служби.

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Скриншот допису Міноборони

Раніше нардепка Анна Скороход в ефірі Ранок.LIVE заявила, що військові інколи використовують СЗЧ, аби перевестися в бажану частину.

А командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький пояснив, що існує багато причин СЗЧ.

Міноборони ЗСУ військові війна в Україні СЗЧ

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