Как вернуться на службу после СОЧ — в Минобороны разъяснили

Украинские военные. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что в настоящее время в армии продолжается процесс возвращения на службу военных, совершивших самовольное оставление части. Он напомнил, как бойцы могут это сделать.

Об этом Дмитрий Лазуткин говорил в эфире телемарафона в четверг, 12 декабря.

Читайте также:

Возвращение на службу после СОЧ

"Мы наблюдаем положительную динамику и призываем военнослужащих, которые ушли в СОЧ, вернуться до 1 января, воспользовавшись предусмотренной законодательно возможностью. Сейчас таких людей несколько тысяч, и процесс продолжается", — отметил Лазуткин.

Он рассказал, что часть бойцов готовы вернуться в подразделения, где служили, а остальные — хотят присоединиться к другим.

Для возвращения на службу военный должен прибыть в определенную часть и заявить о готовности продолжить воевать.

В рапорте он должен указать свою должность и воинскую часть, где служил до СОЧ. Также можно добавить номер уголовного производства и орган, проводящий досудебное расследование, если военному известна эта информация.

Командир части в течение суток обязан организовать изучение обстоятельств и определить пригодность лица к службе.

На основе рапорта осуществляется зачисление в список личного состава воинской части и обеспечение всеми необходимыми видами ресурсов, а также возобновляются денежные выплаты.

Лазуткин сообщил, что командиру части, из которой было зафиксировано СОЧ, направляется сообщение и выписка из приказа о зачислении в личный состав.

Далее необходимо в письменном виде проинформировать орган досудебного расследования и орган военной службы правопорядка.

Напомним, начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало рассказал, если военнослужащий, который совершил СОЧ, не вернулся в воинскую часть, ему грозит уголовная ответственность.

Ранее глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что в Украине среди военнослужащих происходят случаи СОЧ, некоторые из которых имеют давность до десяти лет.