Як повернутися на службу після СЗЧ — у Міноборони роз'яснили

Українські військові. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що наразі в армії триває процес повернення на службу військових, які здійснили самовільне залишення частини. Він нагадав, як бійці можуть це зробити.

Про це Дмитро Лазуткін говорив в ефірі телемарафону у четвер, 12 грудня.

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Повернення на службу після СЗЧ

"Ми спостерігаємо позитивну динаміку і закликаємо військовослужбовців, які пішли у СЗЧ, повернутися до 1 січня, скориставшись передбаченою законодавчо можливістю. Наразі таких людей кілька тисяч, і процес триває", — зазначив Лазуткін.

Він розповів, що частина бійців готові повернутися до підрозділів, де служили, а решта — хочуть приєднатися до інших.

Для повернення на службу військовий повинен прибути до визначеної частини та заявити про готовність продовжити воювати.

У рапорті він має вказати свою посаду та військову частину, де служив до СЗЧ. Також можна додати номер кримінального провадження та орган, що проводить досудове розслідування, якщо військовому відома ця інформація.

Командир частини протягом доби зобов'язаний організувати вивчення обставин і визначити придатність особи до служби.

На основі рапорту здійснюється зарахування до списку особового складу військової частини та забезпечення усіма необхідними видами ресурсів, а також поновлюються грошові виплати.

Лазуткін повідомив, що командиру частини, з якої було зафіксовано СЗЧ, надсилається повідомлення та витяг з наказу про зарахування до особового складу.

Далі необхідно письмово проінформувати орган досудового розслідування та орган військової служби правопорядку.

Нагадаємо, начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало розповів, якщо військовослужбовець, який скоїв СЗЧ, не повернувся до військової частини, йому загрожує кримінальна відповідальність.

Раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що в Україні серед військовослужбовців трапляються випадки СЗЧ, деякі з яких мають давність до десяти років.