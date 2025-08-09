Видео
Главная Штаб Возвращение из СОЧ по упрощенной процедуре — алгоритм действий

Возвращение из СОЧ по упрощенной процедуре — алгоритм действий

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 04:30
Как после СОЧ вернуться в армию по упрощенной процедуре — в МОУ предоставили алгоритм действий
Силуэты военнослужащих. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

До 30 августа военные, которые совершили СОЧ до 10 мая, могут восстановиться на службе по упрощенной процедуре через приложение "Армия+". Для этого нужно подать соответствующий рапорт.

Об этом 8 августа сообщили в Министерстве обороны Украины.

Читайте также:

Как вернуться из СОЧ по упрощенной процедуре

Для восстановления на службу военнослужащий должен отправить рапорт в приложении "Армия+". После получения рапорта с бойцом должно связаться, чтобы подтвердить его данные, Главное управление Военной службы правопорядка.

В течение суток с момента согласования рапорта у военнослужащего есть время, чтобы прибыть в отдел Военной службы правопорядка, который он выбрал, когда подавал заявление на возвращение на службу. Там военнослужащему оформят документы, сделают предписание или помогут безопасно добраться до одной из резервных воинских частей. Чтобы восстановить денежные выплаты и социальные гарантии бойца, у командира такого батальона будет трое суток.

Как после возвращения из СОЧ подать рапорт на смену места службы:

  • на экране с вопросом "Почему хотите сменить часть" выбрать пункт "Возвращаюсь на службу после СОЧ";
  • добавить к рапорту рекомендательное письмо от воинской части, где планируете служить;
  • указать в рекомендательном письме текущую должность в батальоне резерва;
  • на экране "Дополнительные документы" добавить справку о том, что СОЧ было совершено впервые: такой документ можно получить у представителя Военной службы правопорядка в батальоне резерва.

Бойцы, которые ушли в СОЧ после 10 мая, могут вернуться только в свою воинскую часть. Процесс восстановления для них продлится в течение нескольких месяцев.

Напомним, военного из Ивано-Франковской области приговорили к лишению свободы. Боец совершил СОЧ, потому что это ему посоветовала мама.

Ранее директор ГБР Алексей Сухачев сообщил, сколько бойцов вернулись из СОЧ с 29 ноября прошлого года. Таких военных более 29 тысяч.

Минобороны армия военнослужащие СОЧ военная служба Армия+
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
