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Возвращение из СЗЧ — как солдату восстановиться на службе

22 декабря 2024 09:10
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Возвращение из СЗЧ — как официально восстановиться на службе
Украинский военный. Фото: Facebook/47 отдельная механизированная бригада
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

До 1 января 2025 года военнослужащие, которые ушли в СЗЧ, могут вернуться на службу без уголовного наказания и с восстановлением всех социальных гарантий. Продлить службу можно в своей бригаде, или выбрать новую.

Об этом заявил начальник отдела коммуникаций ГУ ВСП, полковник Сергей Кузьменко в субботу, 21 декабря.

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Как отметил Кузьменко, военнослужащий, который самовольно покинул часть, но решил вернуться на службу, сначала попадает в батальон резерва. Уже там военный подает рапорт на командира части.

"Тот, в свою очередь, в течение суток уточняет информацию об этом военнослужащем, в частности, где он проходил службу на момент осуществления СЗЧ", — отмечает Кузьменко.

Срок пребывания в батальоне резерва зависит от того, как быстро направят необходимые документы из воинской части. Военный может вернуться в свою воинскую часть, связавшись с командованием. Кроме того, можно продлить службу в другой части.

"В таком случае привлекаются представители разных воинских частей. Они проводят беседу, изучают, налаживают коммуникацию с военнослужащим и таким образом он может попасть в ту или иную бригаду", — рассказал Кузьменко.

Он также добавил, что процесс декриминализации начинается с момента обращения военного. Для возвращения на службу можно обратиться в ВСП или в Нацполицию.

Напомним, в мобильном приложении для военных "Армия+" можно подать рапорт на возвращение на службу после первого самовольного ухода из воинской части. Его будут рассматривать в течение 24 часов.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал причины, по которым военные осуществляют самовольное оставление части. В частности, речь идет о дефиците оружия.

ВСУ армия война в Украине военнослужащие СОЧ

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