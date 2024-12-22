Український військовий. Фото: Facebook/47 окрема механізована бригада

До 1 січня 2025 року військовослужбовці, які пішли в СЗЧ, можуть повернутись на службу без кримінального покарання та з відновленням усіх соціальних гарантій. Продовжити службу можна у своїй бригаді, або ж обрати нову.

Про це заявив начальник відділу комунікацій ГУ ВСП, полковник Сергій Кузьменко у суботу, 21 грудня.

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Як повернутись із СЗЧ без покарання

Як зазначив Кузьменко, військовослужбовець, який самовільно залишив частину, але вирішив повернутись на службу, спочатку потрапляє до батальйону резерву. Вже там військовий подає рапорт на командира частини.

"Той, в свою чергу, протягом доби уточнює інформацію стосовно цього військовослужбовця, зокрема, де він проходив службу на момент здійснення СЗЧ", — зазначає Кузьменко.

Термін перебування в батальйоні резерву залежить від того, як швидко направлять необхідні документи з військової частини. Військовий може повернутись у свою військову частину, зв'язавшись з командуванням. Крім того, можна продовжити службу в іншій частині.

"В такому випадку залучаються представники різних військових частин. Вони проводять бесіду, вивчають, налагоджують комунікацію з військовослужбовцем і таким чином він може потрапити в ту, чи іншу бригаду", — розповів Кузьменко.

Він також додав, що процес декриміналізації розпочинається з моменту звернення військового. Для повернення на службу можна звернутись до ВСП чи Нацполіції.

Нагадаємо, у мобільному застосунку для військових "Армія+" можна подати рапорт на повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини. Його розглядатимуть протягом 24 годин.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав причини, чому військові здійснюють самовільне залишення частини. Зокрема, йдеться про дефіцит зброї.