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Нужны люди, разбирающиеся в химии — кого приглашают в "Азов"

25 декабря 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает химикам
Работники медицинской лаборатории. Фото иллюстративное: create.vista.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделениях людей, которые разбираются в химических соединениях и могут производить взрывные устройства. В полку не хватает химиков.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 24 декабря.

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"Азов" ищет химиков
Скришот вакансии с Work.ua

Обязанности химика в полку "Азов" и требования к кандидатам в должность

Химик должен тестировать химические соединения и разрабатывать взрывчатые вещества.

На работу приглашают людей до 50 лет, которые умеют работать с химическими веществами, не имеют наркотической и алкогольной зависимостей. Предпочтение отдадут специалистам с опытом работы на химическом факультете.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу военных. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Напомним, "Азов" приглашает на работу абдоминального, торакального хирурга. Чтобы занять эту должность, нужно иметь высшее медицинское образование и не менее двух лет работы по специальности и с ургентными пациентами.

Также есть вакансия повара. Занять эту должность может человек, который имеет профессионально-техническое образование, медицинскую книгу и знает технологию приготовления блюд.

работа наука Нацгвардия полк "Азов" вакансии

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