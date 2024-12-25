Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує хімікам

Працівники медичної лабораторії. Фото ілюстративне: create.vista.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знають на хімічних сполуках і можуть виготовляти вибухові пристрої. У полку бракує хіміків.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 24 грудня.

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Обов'язки хіміка в полку "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду

Хімік має тестувати хімічні сполуки та розробляти вибухові речовини.

На роботу запрошують людей віком до 50 років, які вміють працювати з хімічними речовинами, не мають наркотичної та алкогольної залежностей. Перевагу нададуть фахівцям із досвідом роботи на хімічному факультеті.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Нагадаємо, "Азов" запрошує на роботу абдомінального, торакального хірурга. Щоб обійняти цю посаду, потрібно мати вищу медичну освіту та не менше двох років роботи за спеціальністю та з ургентними пацієнтами.

Також є вакансія кухаря. Обійняти цю посаду може людина, яка мають професійно-технічну освіту, медичну книжку та знає технологію приготування страв.