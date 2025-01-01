Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает номерам обслуживания пушки, САУ

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих обслуживать пушки. Речь идет о номерах обслуживания гарматы, САУ.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 30 декабря.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности номера обслуживания пушки и требования к кандидатам на должность

Среди обязанностей номера обслуживания гарматы работа на гармате в составе расчета на огневой позиции, управление огнем пушки. На работу приглашают людей, которые готовы учиться и участвовать в боевых действиях.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить ежемесячно, в объявлении не указывается, однако обычно зарплаты в полку составляют от 25 тысяч гривен до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в "Азове" есть вакантное место для сварщика металла. Чтобы занять этот пост, нужно уметь сваривать металлические конструкции.

Также в полку нужны боевые медики взвода. На работу приглашают людей с удовлетворительной физической подготовкой и опытом работы.