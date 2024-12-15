Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Нужны люди, которые умеют делать операции — вакансия "Азов" arrow

Нужны люди, которые умеют делать операции — вакансия "Азов"

15 декабря 2024 03:26
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Работа в Азове — какие условия и заработную плату предлагают хирургам
Хирурги. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Бригада спецназа "Азов" ищет абдоминальных и торакальных хирургов. Претендентам на работу нужно иметь высшее медицинское образование и опыт от двух лет. Заработная плата будет составлять от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 13 декабря.

Читайте также:
Нужны люди, которые умеют делать операции — вакансия "Азов" - фото 1
Вакансия хирурга в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности хирургов в 12-й бригаде будет входить:

  • предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
  • сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
  • организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
  • периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;
  • сбор и обработка санитарных данных;

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • высшее медицинское образование;
  • опыт работы по специальности;
  • опыт работы с ургентными пациентами;
  • умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке;
  • готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • соблюдение принципов доказательной медицины;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
  • стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;
  • готовность участвовать в медицинском планировании;
  • готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
  • профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в "Азове" также ищут боевых медиков взвода. Чтобы устроиться на работу, нужно иметь удовлетворительную физическую подготовку и опыт работы.

Кроме того, бригада приглашает на работу поваров . Претенденты должны иметь, как минимум, профессионально-техническое образование, медицинскую книгу и знание технологии приготовления блюд.

работа деньги полк "Азов" вакансии зарплата

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:26 Нужны люди, которые умеют делать операции — вакансия "Азов"

02:44 Политолог заявил, что выборов весной в Украине не будет

01:32 Мужчина проигнорировал повестку — как наказал суд

01:30 В Украине увеличили срок БОВП — что изменилось

00:30 Продолжение бронирования — достаточно ли электронного ВУД

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

00:24 Шольц объяснил, почему не даст Украине ракет Taurus

14 декабря 2024

23:52 Vodafone предупредил абонентов об угрозе для связи

23:03 На Прикарпатье судили водителя, совершившего смертельное ДТП

23:02 В одном из штатов США заметили НЛО — видео

22:34 Американка приобрела дом в Италии за 1 евро — как это возможно

03:26 Нужны люди, которые умеют делать операции — вакансия "Азов"

02:44 Политолог заявил, что выборов весной в Украине не будет

01:32 Мужчина проигнорировал повестку — как наказал суд

01:30 В Украине увеличили срок БОВП — что изменилось

00:30 Продолжение бронирования — достаточно ли электронного ВУД

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

00:24 Шольц объяснил, почему не даст Украине ракет Taurus

14 декабря 2024

23:52 Vodafone предупредил абонентов об угрозе для связи

23:03 На Прикарпатье судили водителя, совершившего смертельное ДТП

23:02 В одном из штатов США заметили НЛО — видео

22:34 Американка приобрела дом в Италии за 1 евро — как это возможно

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

13 декабря 2024

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация