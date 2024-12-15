Работа в Азове — какие условия и заработную плату предлагают хирургам

Нужны люди, которые умеют делать операции — вакансия "Азов"
Бригада спецназа "Азов" ищет абдоминальных и торакальных хирургов. Претендентам на работу нужно иметь высшее медицинское образование и опыт от двух лет. Заработная плата будет составлять от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 13 декабря.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности хирургов в 12-й бригаде будет входить:
- предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
- сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
- организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
- периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;
- сбор и обработка санитарных данных;
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- высшее медицинское образование;
- опыт работы по специальности;
- опыт работы с ургентными пациентами;
- умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке;
- готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- соблюдение принципов доказательной медицины;
- готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
- стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;
- готовность участвовать в медицинском планировании;
- готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.
В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
- официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
- профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.
Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, что в "Азове" также ищут боевых медиков взвода. Чтобы устроиться на работу, нужно иметь удовлетворительную физическую подготовку и опыт работы.
Кроме того, бригада приглашает на работу поваров . Претенденты должны иметь, как минимум, профессионально-техническое образование, медицинскую книгу и знание технологии приготовления блюд.
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