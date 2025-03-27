Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает операторам переносного зенитно-ракетного комплекса

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: mil.in.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые будут поражать вражеские цели. Речь идет об операторах переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 23 марта.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности оператора ПЗРК в бригаде "Азов"

Оператор ПЗРК должен уметь работать с переносным зенитно-ракетным комплексом или стремиться этому научиться. Среди его обязанностей выявление и поражение воздушных целей (самолетов, вертолетов и БпЛА), боевое дежурство, контроль исправности оборудования и отчетность командованию. Также специалист должен соблюдать устав ПВО.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают ответственных и инициативных людей, не имеющих проблем со здоровьем, алкогольной и наркотической зависимости.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно зарплаты в бригаде "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в бригаде "Азов" есть вакансия аналитика разведки. Занять эту должность может человек, который уверенно пользуется компьютером, имеет навыки программирования или опыт в IT.

Также в "Азове" не хватает механиков-радиотелеграфистов. Такие специалисты должны передавать сигналы и проводить техническую поддержку для защиты радиосредств от радиопомех.