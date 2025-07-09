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Нужен второй шанс — в ВСУ высказались о СОЧ

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 11:19
Что грозит за СОЧ — военным предлагают дать второй шанс
Командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили. Фото: Армия Информ

Командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили заявил, что каждому, кто ушел в СОЧ, надо дать второй, третий шанс. По его словам, нужно дать возможность исправить свою ошибку.

Об этом Мамука Мамулашвили рассказал в эфире Ранок.LIVE 9 июля.

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Мамулашвили рассказал, что в его батальоне случаев СОЧ не было, но точно нужно давать таким людям возможность исправить свою ошибку.

"В нашем добровольческом формировании ребята, которые приехали воевать из Грузии. Они идеологически настроены и хорошо понимают, что делают, почему приехали и почему должны положить свою голову за Украину", — поделился командир.

По его словам, адаптация к боевым условиям — сложный процесс, особенно для тех, кто не является профессиональным военным. Мол, это огромная психологическая нагрузка, и люди нуждаются во времени, чтобы привыкнуть. Бойцы обязательно возвращаются, когда осознают важность стоять рядом со своими собратьями и защищать Украину.

Напомним, военные могут вернуться из СОЧ до конца лета. Теперь процесс возвращения стал еще проще, и для этого достаточно обратиться через приложение "Армия+".

Также мы писали, какие права имеет военный, если вернется на службу в первые три дня после побега.

военные мобилизация война в Украине СОЧ фронт
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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