Что грозит за СОЧ — военным предлагают дать второй шанс

Командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили. Фото: Армия Информ

Командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили заявил, что каждому, кто ушел в СОЧ, надо дать второй, третий шанс. По его словам, нужно дать возможность исправить свою ошибку.

Об этом Мамука Мамулашвили рассказал в эфире Ранок.LIVE 9 июля.

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Мамулашвили рассказал, что в его батальоне случаев СОЧ не было, но точно нужно давать таким людям возможность исправить свою ошибку.

"В нашем добровольческом формировании ребята, которые приехали воевать из Грузии. Они идеологически настроены и хорошо понимают, что делают, почему приехали и почему должны положить свою голову за Украину", — поделился командир.

По его словам, адаптация к боевым условиям — сложный процесс, особенно для тех, кто не является профессиональным военным. Мол, это огромная психологическая нагрузка, и люди нуждаются во времени, чтобы привыкнуть. Бойцы обязательно возвращаются, когда осознают важность стоять рядом со своими собратьями и защищать Украину.

Напомним, военные могут вернуться из СОЧ до конца лета. Теперь процесс возвращения стал еще проще, и для этого достаточно обратиться через приложение "Армия+".

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