Що грозить за СЗЧ — військовим пропонують дати другий шанс

Командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі. Фото: Армія Inform

Командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі заявив, що кожному, хто пішов у СЗЧ, треба дати другий, третій шанс. За його словами, потрібно дати можливість виправити свою помилку.

Про це Мамука Мамулашвілі розповів в ефірі Ранок.LIVE 9 липня.

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Мамулашвілі розповів, що в його батальйоні випадків СЗЧ не було, але точно потрібно давати таким людям можливість виправити свою помилку.

"У нашому добровольчому формуванні хлопці, які приїхали воювати з Грузії. Вони ідеологічно налаштовані та добре розуміють, що роблять, чому приїхали і чому повинні покласти свою голову за Україну", — поділився командир.

За його словами, адаптація до бойових умов — складний процес, особливо для тих, хто не є професійним військовим. Мовляв, це величезне психологічне навантаження, і люди потребують часу, щоб звикнути. Бійці обов’язково повертаються, коли усвідомлюють важливість стояти поруч зі своїми побратимами та захищати Україну.

Нагадаємо, військові можуть повернутися із СЗЧ до кінця літа. Відтепер процес повернення став іще простішим, і для цього достатньо звернутися через застосунок "Армія+".

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