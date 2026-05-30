Поражение НПЗ "Армавир" в РФ: Зеленский подтвердил удар за 500 км
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар Сил обороны по российскому нефтеперерабатывающему заводу "Армавир". Он расположен в 500 километрах от государственной границы.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.
Удар по НПЗ "Армавир"
Зеленский подчеркнул, что Украина вполне справедливо возвращает войну туда, откуда она пришла. В рамках новых дальнобойных санкциях Силы обороны поразили российский нефтеперерабатывающий завод на расстоянии 500 километров от нашей государственной границы.
"Россия могла бы давно завершить свою агрессию, но сама выбрала затягивание и продолжение. Поэтому очередной объект российской нефтяной отрасли достигнут: Армавир, Краснодарский край", — сказал президент.
Он поблагодарил воинов СБУ за этот результат. По словам главы государства, важно, что шаг за шагом мы выполняем план дальнобойных санкций - в ответ за все то, что Россия делает против нашей страны и людей.
"Все типы наших санкций — юридические и вполне практические дальнобойные — работают на приближение мира. Спасибо за меткость!" — добавил Владимир Зеленский.
Как сообщал сайт Новини.LIVE, 30 мая украинские дроны поразили танкер теневого флота РФ и две нефтебазы. Всего БПЛА нанесли удары по 23 военным целям и объектам в оперативной глубине врага.
Кроме того, дроны СБС уничтожили два российских самолета Ту-142 и "Искандер". Поражение целей произошло на военном аэродроме в Таганроге.