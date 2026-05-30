Поражение НПЗ "Армавир" в РФ: Зеленский подтвердил удар за 500 км

Владимир Зеленский. Фото: АР

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар Сил обороны по российскому нефтеперерабатывающему заводу "Армавир". Он расположен в 500 километрах от государственной границы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Удар по НПЗ "Армавир"

Зеленский подчеркнул, что Украина вполне справедливо возвращает войну туда, откуда она пришла. В рамках новых дальнобойных санкциях Силы обороны поразили российский нефтеперерабатывающий завод на расстоянии 500 километров от нашей государственной границы.

Нефтебаза "Армавир" в Краснодарском крае РФ. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Россия могла бы давно завершить свою агрессию, но сама выбрала затягивание и продолжение. Поэтому очередной объект российской нефтяной отрасли достигнут: Армавир, Краснодарский край", — сказал президент.

Он поблагодарил воинов СБУ за этот результат. По словам главы государства, важно, что шаг за шагом мы выполняем план дальнобойных санкций - в ответ за все то, что Россия делает против нашей страны и людей.

Читайте также:

"Все типы наших санкций — юридические и вполне практические дальнобойные — работают на приближение мира. Спасибо за меткость!" — добавил Владимир Зеленский.

Как сообщал сайт Новини.LIVE, 30 мая украинские дроны поразили танкер теневого флота РФ и две нефтебазы. Всего БПЛА нанесли удары по 23 военным целям и объектам в оперативной глубине врага.

Кроме того, дроны СБС уничтожили два российских самолета Ту-142 и "Искандер". Поражение целей произошло на военном аэродроме в Таганроге.