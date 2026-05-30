Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб Поражение НПЗ "Армавир" в РФ: Зеленский подтвердил удар за 500 км

Поражение НПЗ "Армавир" в РФ: Зеленский подтвердил удар за 500 км

Ua ru
Дата публикации 30 мая 2026 14:08
Поражение НПЗ "Армавир" в РФ: Зеленский подтвердил удар за 500 км
Владимир Зеленский. Фото: АР

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар Сил обороны по российскому нефтеперерабатывающему заводу "Армавир". Он расположен в 500 километрах от государственной границы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Удар по НПЗ "Армавир"

Зеленский подчеркнул, что Украина вполне справедливо возвращает войну туда, откуда она пришла. В рамках новых дальнобойных санкциях Силы обороны поразили российский нефтеперерабатывающий завод на расстоянии 500 километров от нашей государственной границы.

Удар по НПЗ Армавір 30 травня
Нефтебаза "Армавир" в Краснодарском крае РФ. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Россия могла бы давно завершить свою агрессию, но сама выбрала затягивание и продолжение. Поэтому очередной объект российской нефтяной отрасли достигнут: Армавир, Краснодарский край", — сказал президент.

Он поблагодарил воинов СБУ за этот результат. По словам главы государства, важно, что шаг за шагом мы выполняем план дальнобойных санкций - в ответ за все то, что Россия делает против нашей страны и людей.

Читайте также:

"Все типы наших санкций — юридические и вполне практические дальнобойные — работают на приближение мира. Спасибо за меткость!" — добавил Владимир Зеленский.

Как сообщал сайт Новини.LIVE, 30 мая украинские дроны поразили танкер теневого флота РФ и две нефтебазы. Всего БПЛА нанесли удары по 23 военным целям и объектам в оперативной глубине врага.

Кроме того, дроны СБС уничтожили два российских самолета Ту-142 и "Искандер". Поражение целей произошло на военном аэродроме в Таганроге.

Владимир Зеленский НПЗ Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации