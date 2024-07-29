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Раненым бойцам нужна помощь — каких медиков приглашают в полк "Азов"

29 июля 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает фельдшерам
Военный фельдшер. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих оказывать медицинскую помощь раненым. В полку не хватает фельдшеров.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 27 июля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности фельдшера в полку "Азов"

Фельдшер должен оказывать неотложную медицинскую помощь на этапах эвакуации раненых, ассистировать врачам на стабилизационном пункте, периодически ассистировать в учениях медикам подразделений.

Требования к кандидатам на должность

На работу примут людей, которые имеют среднее образование и не менее трех лет работали по специальности. Будущий фельдшер "Азова" должен быть готов к работе по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи и стремиться вносить вклад в развитие медицинской службы бригады. Преимуществом будет прохождение курсов по тактической медицине.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам службу по мобилизации или по контракту в рядах Нацгвардии Украины. Ежемесячная зарплата будет составлять 25–125 тысяч гривен. В случае выполнения задач в зоне боевых действий за каждый день будет начисляться доплата — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на эту должность действующих военнослужащих. Также в момент нахождения вне боевой зоны фельдшеры будут проходить профильное обучение.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в ряды "Азова" приглашают инженеров по ремонту дронов. Занять эту должность смогут люди, которые имеют технический склад ума и разбираются в ремонте разных дронов. Ежемесячная зарплата будет составлять не менее 25 тысяч гривен, а специалисты, выполняющие работу в зоне боевых действий, смогут получить до 125 тысяч гривен.

Также в полку имеется вакансия инженера технической охраны. На работу приглашают специалистов, имеющих техническое образование и опыт работы с монтажом, наладкой, проектированием современных систем. За месяц можно заработать 25–125 тысяч гривен.

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