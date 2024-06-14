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Полиция и сотрудници ТЦК окружили мужчину в Черновцах — новое видео из сети

14 июня 2024 00:32
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Новый конфликт между ТЦК, полицией и мужчиной в Черновцах
Полиция и работники ТЦК Фото иллюстративное: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В сети распространяется видео из Черновцов. В одном из отрывков заметно, что работники ТЦК и полиция силой удерживают мужчину.

Соответствующие кадры появились в сети в четверг, 13 июня.

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Как пишут интернет-пользователи, полицейские и работники ТЦК устроили рейд в одном из торговых центров Черновцов. Под стенами ТЦ они остановили мужчину в штатском.

Видно, что полиция и ТЦК окружили неизвестного мужчину. Последний в свою очередь пытался вырваться из рук полиции. Соцсети также сообщают, что причина задержания неизвестна.

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Напомним, военнообязанным мужчинам, у которых отсутствуют военно-учетные документы, могут ограничить доступ к ряду госуслуг.

Также мы писали, что во Львове военные помечают свои автомобили специальными надписями, чтобы их не путали с работниками ТЦК.

ТЦК и СП
полиция
Черновцы
мобилизация
война
военный учет

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