Новый конфликт между ТЦК, полицией и мужчиной в Черновцах

Полиция и работники ТЦК Фото иллюстративное: скриншот видео

В сети распространяется видео из Черновцов. В одном из отрывков заметно, что работники ТЦК и полиция силой удерживают мужчину.

Соответствующие кадры появились в сети в четверг, 13 июня.

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Как пишут интернет-пользователи, полицейские и работники ТЦК устроили рейд в одном из торговых центров Черновцов. Под стенами ТЦ они остановили мужчину в штатском.

Видно, что полиция и ТЦК окружили неизвестного мужчину. Последний в свою очередь пытался вырваться из рук полиции. Соцсети также сообщают, что причина задержания неизвестна.

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Напомним, военнообязанным мужчинам, у которых отсутствуют военно-учетные документы, могут ограничить доступ к ряду госуслуг.

Также мы писали, что во Львове военные помечают свои автомобили специальными надписями, чтобы их не путали с работниками ТЦК.