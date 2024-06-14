Новий конфлікт між ТЦК, поліцією та чоловіком у Чернівцях

Поліція та працівники ТЦК. Фото ілюстративне: скриншот відео

У мережі шириться відео з Чернівців. В одному з уривків помітно, що працівники ТЦК та поліція силою утримують чоловіка.

Відповідні кадри з'явилися в мережі у четвер, 13 червня.

Читайте також:

Сутичка ТЦК, поліції та перехожого біля ТЦ у Чернівцях

Як пишуть інтернет-користувачі, поліцейські і працівники ТЦК влаштували рейд в одному з торгівельних центрів Чернівців. Під стінами ТЦ вони зупинили чоловіка у цивільному.

Видно, що поліція і ТЦК оточили невідомого чоловіка. Останній у свою чергу намагався вирватися з рук поліції. Соцмережі також повідомляють, що причина затримання невідома.

Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!

Нагадаємо, військовозобов'язаним чоловікам, які не мають військово-облікових документів, можуть обмежити надання низки державних послуг.

Також ми писали, що у Львові військові позначають свої автомобілі, щоб їх не плутали із працівниками ТЦК.