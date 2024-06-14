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Поліція та працівники ТЦК оточили чоловіка у Чернівцях — нове відео з мережі

14 червня 2024 00:32
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Новий конфлікт між ТЦК, поліцією та чоловіком у Чернівцях
Поліція та працівники ТЦК. Фото ілюстративне: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У мережі шириться відео з Чернівців. В одному з уривків помітно, що працівники ТЦК та поліція силою утримують чоловіка. 

Відповідні кадри з'явилися в мережі у четвер, 13 червня. 

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Як пишуть інтернет-користувачі, поліцейські і працівники ТЦК влаштували рейд в одному з торгівельних центрів Чернівців. Під стінами ТЦ вони зупинили чоловіка у цивільному. 

Видно, що поліція і ТЦК оточили невідомого чоловіка. Останній у свою чергу намагався вирватися з рук поліції. Соцмережі також повідомляють, що причина затримання невідома. 

Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!

Нагадаємо, військовозобов'язаним чоловікам, які не мають військово-облікових документів, можуть обмежити надання низки державних послуг.

Також ми писали, що у Львові військові позначають свої автомобілі, щоб їх не плутали із працівниками ТЦК

ТЦК та СП
поліція
Чернівці
мобілізація
війна
військовий облік

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