Обновление военно-учетных данных — что грозит за игнорирование

Наказание военнообязанным за игнорирование обновления данных до 16 июля — что грозит
Военнообязанные украинцы должны обновить данные в территориальных центрах комплектования до 16 июля. За игнорирование их могут наказать.
Об этом сообщает "РБК-Украина ".
Кто должен обновить данные
Новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая 2024, поэтому украинцам необходимо обновить свои персональные данные в течение 60 дней — до 16 июля.
Это должны сделать:
- Военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет;
- призывники и резервисты;
- забронированные лица;
- лица, имеющие отсрочку;
- военнообязанных женщин.
Важно, что все должны обновить свои персональные данные в этот период, даже те, кто уже актуализировал информацию ранее в 2024 году (до 18 мая).
Сделать это может следующими способами:
- в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки;
- в Центрах предоставления административных услуг;
- с помощью электронного кабинета призывников, военнообязанных и резервистов в приложении "Резерв+".
Наказание для уклонистов
Повестка с целью:
- Взятие на военный учет;
- прохождение медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе;
- уточнение персональных данных, данных военно-учетного документа по военно-учетным данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов "Оберіг";
- призыва на военную службу во время мобилизации и отправки в места прохождения военной службы.
Во время мобилизации граждане обязаны явиться по повестке в установленные сроки. В случае игнорирования военнообязанного могут оштрафовать.
Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко отметила, что после 18 мая 2024 года суммы штрафов за уклонение от мобилизации составляют:
- От 17 000 до 25 000 грн — за первое правонарушение;
- от 34 000 до 59 500 гривен — для должностных и юридических лиц.
"Если военнообязанный не явился по повестке, тогда ТЦК направляет запрос в отдел полиции с просьбой провести его административное задержание", — отметила Анищенко.
Если лицо не явилось по повестке в течение пяти дней, ему должны прислать еще один документ — "требование".
"Это уже не рекомендация, а обязательство — прийти в военкомат", — подчеркнула юрист.
В противном случае представители ТЦК будут вынуждены обратиться в суд с заявлением о запрете на управление транспортными средствами и применение других административных взысканий против этого лица — как на уклониста.
Сколько повесток и административных взысканий могут наложить на одного человека
Адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кись отметила, что уплата человеком штрафа не освобождает от обязанности военной службы.
"Оплата штрафа является выполнением обязанности за нарушение — неявки по повестке в определенную дату. Любая другая повестка — вызов на другую дату и неявка в эту дату — будет новым нарушением", — отметила эксперт.
Не существует ограничений на количество возможных вызовов по повестке.
"Теоретически, с учетом времени "прохождения" наиболее длительной процедуры — направления повестки по почте — штрафы могут появляться условно каждые два месяца", — рассказала Кись.
Она отметила, что ТЦК не запрещено высылать "ежедневно по одному вызову на следующую дату от предварительно указанной".
"И каждый раз — штраф. Следовательно, путь до 160 000 грн суммарной задолженности (размер санкций, от которого исполнительная служба может не только арестовывать счета и имущество, но и заниматься их фактической реализацией) не такой уж длинный", — добавила адвокат.
Напомним, в Украине продолжается мобилизация. После ряда скандалов, связанных с вручением повесток, утвердили новый документ, который должен быть у тех работников ТЦК, которые совершают уведомления.
Также в апреле этого года стартовал закон, уменьшивший мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Однако есть случаи, когда молодые мужчины до 25 лет могут попасть под мобилизацию.
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