Обновление военно-учетных данных — что грозит за игнорирование

Военнообязанные обновляют данные в ТЦК. Иллюстративное фото: МОТЦК и СП

Военнообязанные украинцы должны обновить данные в территориальных центрах комплектования до 16 июля. За игнорирование их могут наказать.

Об этом сообщает "РБК-Украина ".

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Кто должен обновить данные

Новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая 2024, поэтому украинцам необходимо обновить свои персональные данные в течение 60 дней — до 16 июля.

Это должны сделать:

Военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет;

призывники и резервисты;

забронированные лица;

лица, имеющие отсрочку;

военнообязанных женщин.

Важно, что все должны обновить свои персональные данные в этот период, даже те, кто уже актуализировал информацию ранее в 2024 году (до 18 мая).

Сделать это может следующими способами:

в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки;

в Центрах предоставления административных услуг;

с помощью электронного кабинета призывников, военнообязанных и резервистов в приложении "Резерв+".

Наказание для уклонистов

Повестка с целью:

Взятие на военный учет;

прохождение медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе;

уточнение персональных данных, данных военно-учетного документа по военно-учетным данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов "Оберіг";

призыва на военную службу во время мобилизации и отправки в места прохождения военной службы.

Во время мобилизации граждане обязаны явиться по повестке в установленные сроки. В случае игнорирования военнообязанного могут оштрафовать.

Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко отметила, что после 18 мая 2024 года суммы штрафов за уклонение от мобилизации составляют:

От 17 000 до 25 000 грн — за первое правонарушение;

от 34 000 до 59 500 гривен — для должностных и юридических лиц.

"Если военнообязанный не явился по повестке, тогда ТЦК направляет запрос в отдел полиции с просьбой провести его административное задержание", — отметила Анищенко.

Если лицо не явилось по повестке в течение пяти дней, ему должны прислать еще один документ — "требование".

"Это уже не рекомендация, а обязательство — прийти в военкомат", — подчеркнула юрист.

В противном случае представители ТЦК будут вынуждены обратиться в суд с заявлением о запрете на управление транспортными средствами и применение других административных взысканий против этого лица — как на уклониста.

Сколько повесток и административных взысканий могут наложить на одного человека

Адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кись отметила, что уплата человеком штрафа не освобождает от обязанности военной службы.

"Оплата штрафа является выполнением обязанности за нарушение — неявки по повестке в определенную дату. Любая другая повестка — вызов на другую дату и неявка в эту дату — будет новым нарушением", — отметила эксперт.

Не существует ограничений на количество возможных вызовов по повестке.

"Теоретически, с учетом времени "прохождения" наиболее длительной процедуры — направления повестки по почте — штрафы могут появляться условно каждые два месяца", — рассказала Кись.

Она отметила, что ТЦК не запрещено высылать "ежедневно по одному вызову на следующую дату от предварительно указанной".

"И каждый раз — штраф. Следовательно, путь до 160 000 грн суммарной задолженности (размер санкций, от которого исполнительная служба может не только арестовывать счета и имущество, но и заниматься их фактической реализацией) не такой уж длинный", — добавила адвокат.

Напомним, в Украине продолжается мобилизация. После ряда скандалов, связанных с вручением повесток, утвердили новый документ, который должен быть у тех работников ТЦК, которые совершают уведомления.

Также в апреле этого года стартовал закон, уменьшивший мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Однако есть случаи, когда молодые мужчины до 25 лет могут попасть под мобилизацию.