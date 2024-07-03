Адвокатка пояснила, чи можуть мобілізувати чоловіка до 25 років

Оформлення бронювання в ТЦК. Фото: "Новини.Pro"

У квітні цього року стартував закон, який зменшив мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Проте є випадки, коли молоді чоловіки до 25 років можуть потрапити під мобілізацію.

Про це розповіла адвокатка, керуюча партнерка адвокатського об’єднання Актум Олена Хоменко в коментарі для Еспресо у середу, 3 липня.

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Адвокат, що спеціалізується на питаннях мобілізації, пояснила, що статус громадянина визначається наявністю військово-облікового документа, а не віком. Якщо при первинній постановці на військовий облік громадянин визнаний обмежено придатним за станом здоров'я, він отримує тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Цей статус означає віднесення до категорії військовозобов'язаних.

У результаті скасування статусу "обмежено придатний" в Україні у травні 2024 року, особи, які раніше визнавалися як непридатні до служби у мирний час, але обмежено придатними у воєнний період, тепер автоматично включаються до категорії військовозобов'язаних.

"У нас є три категорії. Це придатні, тимчасово придатні для певних категорій служби (логістика, тилові частини, забезпечення або територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) й непридатні. Статус обмежено придатних скасовано", — розповіла Олена Хоменко.

Якщо у мирний час особу віком до 25 років визнали обмежено придатною або непридатною через хворобу і це підтверджено документом, то її все одно можуть призвати на військову службу у разі війни.

"Що стосується загальної категорії призовників або військовозобов'язаних у віці до 25 років, за новим законодавством, критеріями відбору є проходження базового військового вишколу. Але не забуваємо про те, що наразі це лише зазначено в законодавстві, але немає алгоритмів реалізації проходження базового загального військового вишколу, оскільки цей процес буде запущено лише з наступного року", — розповіла адвокатка.

Вона додала, що білий квиток звільняє лише від строкової служби, але існує можливість мобілізувати особу незалежно від цього документа. Важливо пам'ятати, що статус "білого квитка" може бути переглянутий. З 4 травня також змінилися правила проходження ВЛК і перелік медичних станів, які визначають придатність до служби. Чимало хвороб і станів було виключено з цього переліку.

"Обмежена придатність визначається за станом здоров'я. Розуміємо, що з віком стан здоров'я може лише погіршуватись. Не забуваємо про наявність медичних документів, виписок, медичних висновків і правильну аргументацію як до моменту потрапляння до територіальних центрів комплектування, так і під час проходження військово-лікарської комісії", — наголосила Хоменко.

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