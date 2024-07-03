Оновлення військово-облікових даних — що загрожує за ігнорування

Військовозобов'язані оновлюють дані в ТЦК. Ілюстративне фото: МОТЦК та СП

Військовозобов'язані українці повинні оновити дані у територіальних центрах комплектування до 16 липня. За ігнорування їх можуть покарати.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Хто повинен оновити дані

Новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня 2024 року, тому українцям необхідно оновити свої персональні дані протягом 60 днів — до 16 липня.

Це повинні зробити:

Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років;

призовники і резервісти;

заброньовані особи;

особи, які мають відстрочку;

військовозобов'язані жінки.

Важливо, що всі повинні оновити свої персональні дані у цей період, навіть ті, хто вже актуалізував інформацію раніше у 2024 році (до 18 травня).

Зробити це може такими способами:

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки;

у Центрах надання адміністративних послуг;

за допомогою електронного кабінету призовників, військовозобов'язаних та резервістів у застосунку "Резерв+".

Покарання для ухилянтів

Повістка з метою:

Взяття на військовий облік;

проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби;

уточнення персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних, резервістів "Оберіг";

призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби.

Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися за повісткою у встановлені строки. У випадку ігнорування військовозобов'язаного можуть оштрафувати.

Адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко зазначила, що після 18 травня 2024 року суми штрафів за ухилення від мобілізації становлять:

Від 17 000 до 25 000 грн — за перше правопорушення;

від 34 000 до 59 500 гривень — для посадових і юридичних осіб.

"Якщо військовозобов'язаний не з'явився за повісткою, тоді ТЦК направляє запит у відділ поліції з проханням провести його адміністративне затримання", — зазначила Аніщенко.

Якщо особа не з'явилася за повісткою протягом п'яти днів, їй мають надіслати ще один документ — "вимогу".

"Це вже не рекомендація, а зобов'язання — прийти до військкомату", — наголосила юрист.

В іншому випадку представники ТЦК будуть змушені звернутися до суду із заявою про заборону керувати транспортними засобами та застосування інших адміністративних стягнень проти цієї особи — як на ухилянта.

Скільки повісток та адміністративних стягнень можуть накласти на одну особу

Адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кісь зазначила, що сплата людиною штрафу не звільняє від обов'язку військової служби.

"Оплата штрафу є виконанням обов'язку за порушення — неявки за повісткою у визначену дату. Будь-яка інша повістка — виклик на іншу дату та неявка в цю дату — буде новим порушенням", — зазначила експерт.

Не існує обмежень щодо кількості можливих викликів за повісткою.

"Теоретично, з урахуванням часу "проходження" найбільш довготривалої процедури — направлення повістки поштою — штрафи можуть з'являтися умовно кожні два місяці", — розповіла Кісь.

Вона зазначила, що ТЦК не заборонено висилати "щодня по одному виклику на наступну дату від попередньо зазначеної".

"І кожного разу — штраф. Отже, шлях до 160 000 грн сумарної заборгованості (розмір санкцій, від якого виконавча служба може не тільки арештовувати рахунки та майно, а й займатися їх фактичною реалізацію) не такий вже довгий", — додала адвокат.

Нагадаємо, в Україні триває мобілізація. Після низки скандалів, пов’язаних із врученням ​повісток, затвердили новий документ, який має бути у тих працівників ТЦК, що здійснюють оповіщення.

Також у квітні цього року стартував закон, який зменшив мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Проте є випадки, коли молоді чоловіки до 25 років можуть потрапити під мобілізацію.